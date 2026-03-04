Avantage à Kon Knueppel dans la course au Rookie de l’année ?

À un mois et demi de la fin de la saison régulière, qui de Kon Knueppel ou de Cooper Flagg repartira avec le titre de Rookie de l’année 2026 ?

Difficile à dire, mais c’est bien le joueur des Hornets qui semble avoir repris l’ascendant sur celui des Mavericks, blessé au pied depuis trois semaines. Ce n’est pas Charles Lee, son coach, qui dira le contraire, d’autant qu’il a été élu Rookie du mois pour la quatrième fois d’affilée.

« Je trouve qu’il s’en sort à très bien et je ne pense même pas que ce soit serré [entre eux] » a-t-il ainsi jugé, avant le deuxième affrontement entre Charlotte et Dallas. « Je trouve que Kon a fait de l’excellent travail pour continuer à se détacher, à peser sur les victoires et à rester régulier des deux côtés du terrain. Je pense que leur compétition amicale et le fait qu’ils viennent de la même université, ça ajoute encore quelque chose à tout ça. Mais dans l’ensemble, Kon est un compétiteur humble qui ne se laisse même pas distraire par ces débats. Il va sans doute m’en vouloir d’avoir dit ça, parce qu’il veut juste se concentrer sur l’équipe, gagner des matches et peser sur le jeu de toutes les manières possibles. »

Une blessure préjudiciable ?

Avant sa blessure, Cooper Flagg semblait être passé devant aux yeux des observateurs. Notamment grâce à sa performance XXL (49 points et 10 rebonds !) face à… Kon Knueppel, pas non plus en reste (34 points) dans son duel de légende contre son ancien coéquipier et camarade de chambre à Duke.

« Ils jouent de la bonne manière. Ils ont tous les deux eu un impact sur leurs équipes respectives et ce match à Dallas était très divertissant, avec beaucoup de points de part et d’autres. Les deux rookies ont assuré le spectacle » s’est réjoui Jason Kidd, le coach des Mavs, qui connaît bien les courses au Rookie de l’année serrées, puisqu’il avait été récompensé en compagnie de Grant Hill, en 1995.

Malheureusement, à cause de l’absence de Cooper Flagg, on n’aura pas eu droit cette nuit au second et dernier affrontement de la saison entre les deux rookies phares de la cuvée 2025. Une aubaine pour Kon Knueppel, redevenu favori chez les bookmakers, intenable avec les Hornets et en train d’écrire l’histoire à 3-points.

« Je pense qu’il monte en puissance, tout se passe bien » a en tout cas décrit Jason Kidd, sur la blessure de sa jeune star. « [Hier], il s’agissait en quelque sorte de retrouver sa routine, en espérant que lors de ce road-trip, il pourra revenir et participer à un match ou deux. »

Kon Knueppel Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 CHA 60 31:53 48.9 44.0 87.8 1.2 4.2 5.5 3.5 2.2 0.8 2.2 0.2 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.