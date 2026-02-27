Kon Knueppel s’empare déjà du record de 3-points pour un rookie

Grand favori pour le trophée du Rookie Of The Year si Cooper Flagg reste à l’infirmerie, Kon Knueppel est devenu cette nuit le recordman de 3-points pour un rookie, avec 209 paniers inscrits de loin. Le record appartenait à Keegan Murray avec 206 paniers primés cumulés en 2023. L’ailier des Kings avait atteint cette marque en 80 matches, alors que le shooteur des Hornets n’en a disputé que 59, et qu’il lui reste 22 rencontres à jouer. C’est dire si l’ancien Blue Devil pourrait porter le record à des hauteurs incroyables.

Cette nuit, dans la victoire face aux Pacers, Kon Knueppel s’empare de ce record en égalant au passage sa meilleure marque personnelle avec 8 sur 12 à 3-points. Auteur de 28 points, il est le numéro 1 de la NBA dans cet exercice, devant tous les spécialistes du genre.

« Il s’agit surtout de faire le bon geste », a déclaré Kon Knueppel. « Mes coéquipiers posent de bons écrans et me trouvent dans de bonnes positions. Les coaches aussi. Je suis juste là pour faire le bon choix pour mon équipe. »

Humilité et travail

Quatrième choix de la dernière Draft, Kon Knueppel affiche un superbe 44.2% de réussite derrière l’arc, et il s’avère le parfait complément de LaMelo Ball et Brandon Miller pour ramener les Hornets en playoffs cette saison.

« C’est ce qui élève toute notre culture quand vous avez un joueur aussi talentueux, mais aussi humble, sans ego… Cela devient contagieux dans toute la franchise », souligne Charles Lee. “C’est vraiment spécial d’en faire partie. Chaque fois qu’on peut être témoin de moments historiques comme celui-là, c’est quelque chose d’unique. Quand on connaît l’histoire de Kon et de constater jusqu’où il continue de progresser, c’est vraiment formidable. C’est vraiment cool de faire partie du parcours d’un jeune homme aussi humble et travailleur. »

L’humilité est effectivement une qualité souvent citée par ses coéquipiers et ses coaches, et après la rencontre, il a reconnu qu’il ne savait pas trop à quel moment il avait battu le record.

« Je croyais que oui, mais en fait non… Je pensais qu’il m’en fallait sept, mais il m’en fallait six. Je ne m’en étais pas rendu compte » conclut-il avant notamment de remercier Moussa Diabate pour son abattage au rebond offensif. « C’est agréable car si tu manques un tir, tu sais qu’il peut être là pour le remettre dedans. Ou si quelqu’un d’autre rate un tir, tu peux te replacer, recevoir la balle et mettre un 3-points décisif. »