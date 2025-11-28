La course au meilleur rookie | Kon Knueppel affole les compteurs

Est-ce que les Spurs vont réussir la passe de trois, et ramener au Texas un troisième trophée de Rookie Of The Year d’affilée après ceux de Victor Wembanyama et Stephen Castle ? C’était du domaine du possible il y a un mois puisque Dylan Harper faisait partie des favoris pour cette récompense, mais l’arrière de San Antonio s’est blessé, et il lui faudra rattraper son retard sur certains camarades de sa cuvée.

Pour l’instant, comme la saison passée, il n’y a pas de grand favori qui se détache et c’est même très ouvert. VJ Edgecombe avait illuminé les premiers jours avant de rentrer dans le rang, tandis que Cooper Flagg monte doucement en température. Finalement, ce sont les inattendus Kon Knueppel et Derick Queen qui en profitent pour se faire un nom. Dommage qu’un ou deux Français n’en profitent pas.

1. Kon Knueppel (Hornets)

Stats : 18.6 points à 48 % dont 42 % à 3-points, 5.7 rebonds, 2.8 passes

Quatrième choix de la Draft, le shooteur des Hornets est la révélation de ce premier mois, et c’est un « Baby Klay ». Il a les mêmes appuis que l’ancien « Splash Brother », la même facilité sur le catch-and-shoot, et surtout il met dedans ! Kon Knueppel prend plus de 8 tirs à 3-points par match, et il shoote à 42%. C’est bien simple, il devrait exploser le record de paniers primés réussis par un rookie, qui appartient à Keegan Murray.

Ce qu’on découvre, c’est ce que l’ancien coéquipier de Cooper Flagg à Duke n’est pas qu’un shooteur et Charlotte a trouvé l’élément idéal pour libérer de l’espace pour LaMelo Ball et Brandon Miller.

2. Cooper Flagg (Mavericks)

Stats : 15.9 points à 45 % dont 26 % à 3-points, 6.4 rebonds, 3.1 passes

Premier choix de la Draft 2025, Cooper Flagg vit des débuts pas comme les autres avec un GM viré, deux superstars blessées, et un rôle qu’il découvre : meneur de jeu. Mais le jeune ailier (18 ans) apprend vite et il ne montre pas vraiment de frustration malgré des soirs compliqués et des défaites à la pelle.

Depuis plusieurs matches, il monte en puissance et on voit bien qu’il est plus à l’aise à l’aile qu’à la mène. Les retours d’Anthony Davis, puis de Kyrie Irving, devraient lui permettre d’évoluer avec moins de pression.

3. VJ Edgecombe (Sixers)

Stats : 15.6 points à 41 % dont 37 % à 3-points, 6 rebonds, 4.2 passes

Actuellement blessé, VJ Edgecombe est le leader des rookies aux passes et aux tirs tentés, mais aussi au temps de jeu. Hyper spectaculaire, il rappelle certains des arrières les plus élégants de l’histoire, de Dwyane Wade à Michael Jordan, en passant par Ray Allen. Son tandem avec Tyrese Maxey a redonné le sourire à une franchise moribonde depuis un an, alors que les genoux de Joel Embiid continuent de sérieusement grincer.

4. Cedric Coward, Grizzlies

Stats : 13.7 points à 47 % dont 38 % à 3-points, 6 rebonds, 2.8 passes

Il faisait partie des potentielles « steals » de cette Draft, et c’est confirmé ! Cedric Coward est l’un des meilleurs « two-way player » de sa cuvée, et il n’a pas froid aux yeux. Au point de s’imposer comme un leader naturel au sein de Grizzlies au bord de la crise. Irrégulier, il s’exprime le mieux lorsque Ja Morant est là, mais les Grizzlies ont eu le nez fin en récupérant ce joueur qui n’avait pas joué pendant près d’un an.

5. Derik Queen, Pelicans

Stats : 12.3 points à 49 % de réussite, 6.3 rebonds, 3.6 passes

Adoubé par Nikola Jokic lors de leur face-à-face, l’ancien intérieur de Maryland confirme que les Pelicans ont le nez pour trouver de bons intérieurs après le choix d’Yves Missi la saison passée. Considéré comme un « Baby Jokic », il peut traverser tout le terrain balle en main, pour délivrer une passe dans le dos à un partenaire.

Mentions : Ryan Kalkbrenner (Hornets), Jeremiah Fears (Pelicans), Ace Bailey (Jazz)…