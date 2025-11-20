Nouveau « Baby Jokic », Derik Queen s’attire les louanges du « père »

Dans un match marqué par le retour en jeu de Zion Williamson, le partenaire de raquette de ce dernier lui a volé la vedette. Opposé à Nikola Jokic, Derik Queen a montré de sérieux flashs de son potentiel, qui ont poussé les Pelicans à miser très, très gros sur lui lors de la dernière Draft.

Ce duel entre ces deux pivots lourds, arbitré par un Peyton Watson dans un grand soir, a tourné au choc des titans. Nikola Jokic a signé son 9e triple-double de la saison, avec 28 points (10/18 aux tirs), 12 passes et 11 rebonds. Avec toutefois d’importants bémols dans sa production, à commencer par ses 9 ballons perdus, dont 5 dans le seul premier quart-temps avec des transmissions mal assurées.

Sorti pour six fautes, le Serbe a également eu beaucoup de mal à contenir la fougue de son jeune adversaire direct. « Il est bon. Il a quelques moves, il est clairement très habile. Il est atypique, il a un super toucher près du cercle, un super sens du jeu. Ça fait du bien de voir quelqu’un de différent », complimente à la pelle le leader des Nuggets.

« On sait tous qu’il n’est pas un grand défenseur »

Comme un jeu de miroir, sa description faite du rookie de New Orleans collerait aussi bien à lui tant il révolutionne le poste de pivot. Il faut dire que Derik Queen attire des comparaisons avec le pivot de Denver telles qu’il était déjà surnommé « Baby Jokic » quand il évoluait à Maryland, du fait de sa palette technique et de sa vision du jeu. « Je pense que je suis un peu plus grand, mais je pense qu’il y a ce style, disons… futé. Je peux le voir, oui », note Nikola Jokic.

Dans ce match, le rookie a dû patienter jusqu’à la fin de la première période pour débloquer son compteur. L’un de ses premiers paniers a été un dunk devant Jonas Valanciunas après avoir surpris Nikola Jokic avec sa main gauche. Un Jokic qu’il a passé une deuxième fois de suite avec une hésitation sur le dribble pour s’ouvrir un accès vers le cercle.

La machine était lancée. Il pouvait enchaîner finition main gauche, shoots en tête de raquette où il a beaucoup évolué, pénétration pour finir malgré la faute de Nikola Jokic… Derik Queen était bien dans l’optique de le provoquer, pour le sortir du match avec l’accumulation de fautes.

« On sait tous qu’il n’est pas un grand défenseur. Donc l’idée était juste d’attaquer et d’essayer de le neutraliser, parce qu’il peut prendre le contrôle du jeu de plusieurs manières. Le mettre en difficulté avec des fautes et le faire sortir du match a été important pour l’équipe », affiche le rookie, sans langue de bois.

« Il a réussi cette passe, et j’ai fait : wow »

Celui-ci était très enthousiaste à l’idée d’affronter la légende d’en face, qui l’a impressionné par son intelligence de jeu. « Il a fait une passe derrière le dos alors qu’il y avait une double coupe. Il a réussi cette passe, et j’ai fait : wow », lâche le rookie, également marqué par le travail de Nikola Jokic pour se repositionner sur une autre action : « Ça semblait tellement naturel et facile. Ce sont des petites choses, et moi, j’essayais juste d’apprendre ces petites choses de lui. »

Derik Queen explique avoir particulièrement étudié le jeu de son homologue à l’université. « Tu ne peux pas vraiment l’arrêter, parce que si tu joues contre lui en montrant trop d’aide, il va toujours faire la bonne passe et ils vont marquer. Il y a des joueurs qui coupent, donc en gros… je ne sais pas trop. Il n’y a pas grand-chose que tu puisses vraiment faire contre lui », admet le rookie.

Seulement face à ce dernier, Nikola Jokic n’a pu faire grand-chose non plus. Avec sa mobilité, son toucher et la qualité de ses appuis, le rookie s’est offert un nouveau record en carrière à 30 points (12/18 aux tirs dont 1/2 de loin), 9 rebonds, 4 passes et 2 interceptions. « C’est clairement un coup de boost pour la confiance, parce qu’il est trois fois MVP, champion NBA. Il faut continuer, ne pas se laisser emporter par les hauts ou les bas. »

Quant aux similarités constatées, Nikola Jokic, qui apprécie le fait qu’un joueur essaie de l’imiter, reconnaît en voir. Il prévient toutefois : « Je ne veux pas que les gens le regardent et disent qu’il me ressemble. Je pense que c’est un joueur suffisamment talentueux pour écrire sa propre histoire. »

Derik Queen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 NO 14 22:34 47.0 10.0 76.6 1.9 4.4 6.2 2.6 3.1 1.0 2.3 0.8 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.