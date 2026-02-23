Cooper Flagg claque 7 000 dollars pour des cartes rookie de Kon Knueppel !

« Est-ce que j’aime autant Kon ? », se demande Cooper Flagg après que le vendeur lui a fait la proposition d’achat de six cartes de collection à l’effigie de Kon Knueppel : 7 000 dollars pour l’ensemble. Après quelques secondes d’hésitation, le rookie des Mavs accepte finalement.

Cooper Flagg just spent $7,000 on Kon Knueppel rookie cards pic.twitter.com/Y4PIf5LqQ2 — Topps (@Topps) February 22, 2026

« J’ai vu ça. Ouais, c’est plutôt cool. Il m’a appelé et je n’avais pas réalisé… Disons que je ne suis pas très porté sur ce genre de choses, alors il m’a montré les cartes. Mais non, c’est cool », réagit son homologue des Hornets.

Il ajoute : « Et puis j’ai vu sur Twitter, ou X, qu’il en avait eu pour 7 000 dollars. Je ne me rendais pas compte que le marché des cartes en était là aujourd’hui, donc j’imagine que je ne suis pas vraiment à la page. »

Cette anecdote illustre bien la complicité entre les deux hommes et anciens coéquipiers à Duke, aujourd’hui considérés comme les deux grands favoris pour le trophée de Rookie de l’année. Et qui, il y a moins d’un mois, s’étaient affrontés dans un duel qui a marqué les esprits.

« Tout le monde sait que c’était mon compagnon de chambre l’an dernier. Vivre une soirée comme celle-ci avec lui… Je sais à quel point il est unique et à quel point il se donne à fond. Dans dix ans ou plus, on repensera tous les deux à ce moment comme à quelque chose de vraiment spécial. On sera tous les deux dans cette ligue pendant longtemps. C’est mon frère pour la vie », avait lâché Cooper Flagg, visiblement conscient que la valeur des cartes de son ancien colocataire est appelée à exploser dans les années à venir.

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 49 34:04 48.2 30.2 80.4 1.1 5.4 6.6 4.1 2.1 1.2 2.2 0.8 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.