Cooper Flagg ne pourra pas disputer le Rising Stars 2026

Touché au pied gauche mardi à Phoenix, Cooper Flagg ne participera pas au Rising Stars Game et manquera aussi le déplacement des Mavericks chez les Lakers, la nuit prochaine.

Dallas a annoncé qu’une IRM avait révélé une entorse du médio-pied gauche, et le club indique que le premier choix de la Draft 2025 est espéré « immédiatement après » la pause, avec un retour visé le 20 février à Minnesota.

À 19 ans, Cooper Flagg reste le moteur d’une équipe de Dallas en chute libre (huit défaites de suite), même s’il tourne de son côté à 20.4 points, 6.6 rebonds et 4.1 passes de moyenne sur la saison. De quoi en faire un favori pour le trophée de Rookie of the Year… même si cette blessure tombe mal, à l’aube du All-Star Weekend à l’Intuit Dome d’Inglewood, où il devait être la tête d’affiche du tournoi des rookies et des sophomores.

Son forfait oblige donc la NBA à nommer un remplaçant pour le Rising Stars. Pour rappel, voici les effectifs :

Team Melo (Carmelo Anthony)

Cooper Flagg , Reed Sheppard, Stephon Castle, Dylan Harper, Jeremiah Fears, Donovan Clingan, Collin Murray-Boyles

Team T-Mac (Tracy McGrady)

Kon Knueppel, Kel’el Ware, Tre Johnson, Alex Sarr, Jaylon Tyson, Zaccharie Risacher, Cam Spencer

Team Vince (Carter)

VJ Edgecombe, Derik Queen, Kyshawn George, Matas Buzelis, Egor Dëmin, Cedric Coward, Jaylen Wells

Team Austin (Rivers)

Sean East II, Ron Harper Jr., Yanic Konan Niederhäuser, Alijah Martin, Tristen Newton, Yang Hansen, Mac McClung

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 49 34:04 48.2 30.2 80.4 1.1 5.4 6.6 4.1 2.1 1.2 2.2 0.8 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.