Kyrie Irving de retour sur les parquets… pour défier des lycéens

Depuis mars 2025 et sa rupture des ligaments croisés, Kyrie Irving n’était plus apparu publiquement sur un parquet. Mais à la fin du mois de mai, le meneur assurait qu’il était proche d’un retour à 100%.

Ce mardi, le champion 2016 était en Caroline du Sud, à l’occasion du NBPA Top 100 Camp, qui réunit les 100 meilleurs lycéens des États-Unis. Si Kyrie Irving a échangé avec ces jeunes joueurs, il a aussi pu les affronter lors d’un défi nommé : « Peux-tu défendre sur Kyrie Irving ? »

Sans surprise, la réponse a été négative. Même après plus d’un an loin des parquets, le meneur des Mavericks a encore ce sens du dribble, du changement de rythme et de la feinte qui rend ses appuis si difficiles à lire.

« J’espère que vous comprenez que vous avez une chance de changer grâce au basket. Utilisez-le comme un moyen de découvrir le monde, de rencontrer différentes personnes et d’acquérir des connaissances », conseille Kyrie Irving. « L’année dernière, j’ai eu une blessure vraiment traumatisante et pouvoir être devant vous aujourd’hui, c’est un honneur. Je ne prends pas ça pour acquis. Cela a été une longue année mentalement et émotionnellement. Quand quelque chose que vous aimez disparaît, cela change votre perception de vous-même. »

À 100% pour jouer avec Cooper Flagg ?

Lors d’un live sur Twitch diffusé à la fin du mois de mai, Kyrie Irving expliquait s’être servi de cette blessure pour revenir à 100% de ses capacités. Depuis, le meneur est de retour à l’entraînement pour préparer le début de la saison 2026/27. Par ailleurs, son éthique de travail impressionne le GM des Mavericks, Mike Schmitz.

« Je peux voir qu’il fait absolument tout ce qui est humainement possible pour maximiser son talent », souligne-t-il. « Juste le fait de voir son approche et la manière dont il attaque chaque journée, c’est impressionnant. Quand on voit son leadership, son attitude et la manière dont il se donne à fond pour l’équipe, son niveau d’implication est vraiment impressionnant. Le fait qu’il soit présent tous les jours, combiné avec tout ce qu’il a fait pour arriver jusqu’ici, nous donne beaucoup de confiance quant à son association avec Cooper Flagg. »

À Dallas, on attend désormais de voir ce que donnera l’association entre le vétéran le plus imprévisible de sa génération et Cooper Flagg, nouveau visage de la franchise.

Sauf contretemps (ou transfert ?), les premiers éléments de réponse arriveront dès le début de la saison 2026/27.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.