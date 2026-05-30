Bientôt à 100%, Kyrie Irving avait aussi besoin de repos

Enfin le bout du tunnel. Kyrie Irving, qui s’est rompu un ligament croisé début mars 2025, donne des nouvelles rassurantes sur son état de santé. « Je suis vraiment tout près d’être rétabli à 100 % de ma blessure au ligament croisé. Je suis tellement reconnaissant d’avoir eu le temps de bien tout guérir », annonce le meneur de jeu des Mavs sur son live Twitch.

Le joueur de 34 ans a disposé de tout le temps nécessaire pour se remettre en forme. Alors que la franchise basée à Dallas a compris fin 2025 qu’elle ne jouerait rien cette saison, malgré les performances de Cooper Flagg, les dirigeants n’ont logiquement pas précipité le retour du vétéran.

Résultat, celui-ci, qui n’a plus foulé un parquet NBA depuis sa blessure, a connu sa première saison blanche en carrière. Irving dit ainsi avoir eu le temps de « faire plus d’expérimentations » sur le plan physique, que ce soit sur le terrain ou en dehors, à la salle de musculation.

« Je me pousse dans mes retranchements, jusqu’à mes propres limites, même si je pensais en avoir. À cet âge, j’ai l’impression que le jeu ralentit, mais aussi que je suis capable d’en faire plus sur le parquet, et de manière bien plus efficace », juge-t-il.

Fatigué par l’enchaînement des saisons

Le signe qu’une nouvelle version de Kyrie Irving est à venir pour la saison prochaine ? Avant de se blesser gravement, le natif de Melbourne tournait encore à près de 25 points, 5 rebonds et 5 passes sur la base d’excellents pourcentages (47% dont 40% de loin).

Mais le poids des années, pour un joueur drafté en 2011 et arrivé dans la ligue à l’âge de 19 ans, se fait sentir. Le meneur considère finalement comme bénéfique, à ce stade de sa carrière, cette pause contrainte.

« Et en accordant le temps nécessaire aux autres parties de mon corps pour guérir après avoir enchaîné, enchaîné, enchaîné, enchaîné, joué énormément de minutes, cravaché, cravaché, cravaché, joué énormément de minutes, l’été, l’été, l’été… C’est le même genre de routine depuis quelques années, qu’on se qualifie pour les playoffs ou non. Alors j’étais fatigué », avoue-t-il.

Reste maintenant à voir si, après cette période de convalescence et de repos nécessaire, son avenir s’inscrit toujours à Dallas ou ailleurs.