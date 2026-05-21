Kyrie Irving restera-t-il chez les Mavericks ?

Et si Kyrie Irving était sur le départ à Dallas ? D’après Marc Stein, il faut effectivement s’attendre à ce qu’il suscite l’intérêt de plusieurs équipes au cours de l’intersaison, alors qu’il est l’un des derniers rescapés de l’ère Doncic/Cuban. ESPN confirme d’ailleurs que plusieurs prétendants au titre « surveillent de très près » sa situation.

Une rumeur qui fait suite à l’éviction de Jason Kidd, survenue quelques jours après la nomination de Masai Ujiri comme nouveau président des opérations basket des Mavericks. ESPN indique que celui-ci « a les pleins pouvoirs pour faire tout ce qu’il veut » dans le Texas, où la reconstruction est maintenant bel et bien enclenchée.

À 34 ans, veut-il d’une reconstruction ?

En conférence de presse, ce même Masai Ujiri a toutefois expliqué être « très intrigué » à l’idée d’associer Kyrie Irving et Cooper Flagg du côté de Dallas : « Kevin Durant m’a dit un jour qu’il n’y avait qu’un seul Kyrie Irving sur Terre. Donc je pense que nous devons trouver un moyen d’intégrer Kyrie à notre projet. J’ai discuté avec lui, pas plus tard qu’hier, et je pense qu’il va réussir à s’y intégrer. »

Le nouveau patron sportif des Mavericks assure cependant que « chaque décision qui sera prise le sera en regardant l’avenir ». À 34 ans passés, Kyrie Irving pourrait donc ne pas s’inscrire sur le projet à long terme de la franchise texane. D’autant qu’il reste sur une année blanche, due à sa rupture d’un ligament croisé, et que l’on ne sait pas à quel niveau il reviendra en 2026/27.

Très présent pour aider Cooper Flagg cette saison, le champion 2016 entend probablement ne pas s’attarder dans une reconstruction à ce stade de sa carrière et nul doute qu’il renforcerait automatiquement un candidat au titre en cas de transfert. Pourquoi pas les Pistons ou les Timberwolves, en manque de solution à la mène dans ces playoffs ?