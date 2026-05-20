Les Mavericks se séparent de Jason Kidd !

Il était l’un des derniers rescapés de l’ère Luka Doncic, mais voilà que Jason Kidd est remercié par les Mavericks. Il lui restait pourtant encore quatre ans et 40 millions de dollars sur son contrat, après avoir été prolongé en 2024 puis en 2025…

Un premier choix fort de la part de Masai Ujiri, le nouveau président des opérations basket et « gouverneur » adjoint de Dallas, ainsi que de Mike Schmitz, le nouveau GM de la franchise texane. D’après eux, « c’est le bon moment pour offrir une nouvelle direction à l’équipe » et leur supérieur hiérarchique, Patrick Dumont, leur a donné les pleins pouvoirs à ce niveau.

À peine arrivé dans les bureaux des Mavericks, Masai Ujiri laissait planer le doute sur l’avenir de « J-Kidd », en poste depuis 2021 et qui affiche un bilan parfaitement équilibré de 205 victoires et 205 défaites en cinq ans de mandat. Avec, bien évidemment, une apparition en finale NBA en 2024 (défaite contre les Celtics).

Finalement, il a été déterminé que Jason Kidd n’était plus l’homme de la situation, après deux dernières saisons ponctuées par deux éliminations dès le mois d’avril, sans même goûter aux playoffs. C’est donc avec Cooper Flagg, une toute nouvelle direction et un tout nouveau coaching-staff, sans oublier le retour de Kyrie Irving, que Dallas abordera son exercice 2026/27.

L’ancien co-GM aussi sur le départ

Et les grandes manœuvres des Mavericks ne se sont pas limitées au banc mardi. Matt Riccardi, qui avait opéré comme co-GM la saison dernière après l’éviction de Nico Harrison, va lui aussi quitter la franchise a indiqué Jake Fischer. Le vent a tourné très vite pour Riccardi, qui avait postulé pour devenir président des opérations baskey, mais avait été devancé par Ujiri, et devait encore il y a quelques semaines représenter Dallas lors de la prochaine Draft. Arrivé en 2022 chez les Mavs comment directeur du personnel, il était rapidement devenu assistant GM de Harrison, avant de participer à défaire son œuvre en envoyant Anthony Davis à Washington la saison dernière.

À voir de quoi sera désormais faite l’intersaison texane, alors que les Mavericks disposeront d’un 9e choix à la Draft et qu’il faudra se pencher sur la fin de contrat de Khris Middleton, les dossiers Klay Thompson, Daniel Gafford et PJ Washington, ou encore la prolongation de Dereck Lively II.