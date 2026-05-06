Masai Ujiri laisse planer le doute sur l’avenir de Jason Kidd

Après les Nuggets de 2010 à 2013 puis une belle épopée à Toronto (2013-2025) marquée par le titre de 2019, le premier de l’histoire de la franchise canadienne, Masai Ujiri ouvre un nouveau chapitre de sa carrière comme président des Mavericks. Aux côtés du propriétaire Patrick Dumont, il a profité de sa conférence de presse de présentation pour partager sa vision de l’avenir des Mavs, franchise très fragilisée par le départ de Luka Doncic.

Le nouveau président de la formation texane se veut tourné vers l’avenir, avec la perspective de faire grandir Cooper Flagg pour débuter une nouvelle ère.

Cooper Flagg, un roi en devenir

L’ancien joyau de Duke sera au cœur de son projet. Sa présence est même l’une des raisons pour lesquelles Masai Ujiri a accepté de relever le défi de ramener les Mavs en haut de l’affiche. Reste maintenant à construire autour de lui pour consolider cette base.

« Luka est un futur Hall of Famer, mais c’est le passé. En Afrique, on dit : Quand des rois partent, d’autres rois arrivent. Un roi est parti, et nous avons un petit prince ici que nous allons transformer en roi. Je pense qu’on peut commencer à voir les choses ainsi », a-t-il déclaré lors de sa toute première conférence de presse. « La chose la plus difficile à trouver, partout, quel que soit le sport, c’est un talent générationnel, et nous en avons un. On a planté un drapeau (Flagg) ici. On a ce joueur qui peut tout changer, et c’est ce qui est le plus dur à trouver dans le sport. C’est mon boulot, notre boulot à tous, de continuer à faire grandir les jeunes joueurs de cette équipe, comme Dereck Lively II, Max Christie, Ryan Nembhard. Tous ces gars doivent être mis dans les bonnes situations pour performer. Et construisons l’équipe à partir de là. »

À ce titre, Masai Ujiri a fait part de son enthousiasme à l’idée d’associer Kyrie Irving à Cooper Flagg, ce qui n’a pas été possible cette saison en raison de la blessure au genou du meneur All-Star.

Quid de Jason Kidd ?

S’il a été plutôt très clair sur son ambition de construire autour de Cooper Flagg, Masai Ujiri a entretenu le flou sur l’avenir de Jason Kidd, assurant qu’il allait d’abord le rencontrer avant de prendre une décision concernant son avenir sur le banc texan.

« J’ai eu une conversation avec Jason Kidd hier, et je vais le rencontrer pour écouter son point de vue sur tous les sujets. C’est un joueur du Hall of Fame, il a fait un super boulot, mais nous allons étudier ça de la tête aux pieds. C’est la bonne façon d’aborder une organisation et de l’évaluer sous tous les angles possibles », a-t-il ajouté.

Que faut-il en conclure ? Pour l’instant, rien, affirme-t-il, prenant pour exemple ses précédentes expériences à Denver puis à Toronto, où il avait conservé le coach en place.

« J’ai fait la même chose partout où je suis allé. Quand je suis arrivé à Denver et que j’ai rencontré Coach (George) Karl, il est resté pendant trois ans. À Toronto, j’ai rencontré Coach Casey, il est resté pendant cinq ans. Donc il n’y a pas de façon particulière de lire ça. Je vais écouter coach Jason Kidd, connaître son ressenti sur tout ça et m’en tenir en grande partie à ce qu’il dit. Parce que je ne sais pas tout sur certaines choses ici. Pour moi, ce n’est pas si simple. Si l’on remonte dans le temps, c’est toujours la même chose. Je dois suivre une procédure, et j’ai hâte de le rencontrer. »

Le nouvel homme fort des Mavs est bien conscient d’arriver dans une franchise où les fans ont les nerfs à vif après être passés des Finals en 2024 à la 12e place de la conférence Ouest en l’espace de deux saisons. Il va donc falloir regagner la confiance de toute une communauté, et cela passera par des victoires.

« Je veux apporter du calme et j’espère apporter des victoires à cet endroit. On veut gagner à nouveau. C’est une franchise de gagnants et on veut retrouver ça. Je sais que c’est ce que notre fanbase veut, et la franchise aussi », a-t-il poursuivi. « Gagner est ma motivation, et ça va être le cas pour toute la franchise. »