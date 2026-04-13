Klay Thompson plongé dans l’univers impitoyable de Dallas

Deux saisons seulement se sont écoulées depuis que Klay Thompson a posé ses valises à Dallas, mais elles ont la densité d’une petite éternité. Pour rappel : à l’été 2024, l’arrière quitte les Warriors après treize ans de bons et loyaux services pour rejoindre des Mavericks tout juste sortis des Finales NBA. Avec son expérience et son shoot longue distance, il doit être la dernière pièce du puzzle, celle qui manquait à Luka Doncic pour décrocher la bague.

Quelques mois plus tard, tout s’effondre. Le transfert stupéfiant du Slovène vers les Lakers rebat les cartes. Anthony Davis débarque, Cooper Flagg est sélectionné à la Draft 2025 et Dallas continue de croire en son étoile… malgré le limogeage du GM, Nico Harrison, artisan controversé de ces bouleversements.

Mais l’intérieur, trop souvent convalescent, finit par être envoyé à Washington. Résultat : 26 petites victoires au compteur cette saison, à des années-lumière des ambitions affichées à l’arrivée du « Splash Brother ».

Dans ce naufrage collectif, Klay Thompson a lui aussi payé le prix fort. Arrivé avec le statut de titulaire en puissance, il a glissé dans la rotation en sortie de banc, avec 11,7 points de moyenne à 38% à 3-points.

Ayant perdu en explosivité à la suite de ses graves blessures, il a du mal à tenir le choc en défense, se faisant de plus en plus souvent dépasser par la vitesse des attaquants. De quoi boucler son pire exercice en carrière, loin de ses standards des grandes années californiennes. À 36 ans, la question se pose : a-t-il encore envie de s’accrocher au Texas ? « Je suis encore sous contrat, donc oui », répond-il sobrement, étant encore lié au club jusqu’en 2027.

« On est payé pour accepter d’être transféré, pour être constamment loin de sa famille, pour faire face aux blessures »

« Mais j’ai compris durant ce passage à Dallas que les choses peuvent changer du jour au lendemain », poursuit le quadruple champion NBA. « Je suis là pour m’éclater et donner le meilleur de moi-même. C’est le plus dur quand on est joueur NBA. Les gens pensent qu’on est payé pour battre des records ou remporter des titres. En réalité, on est payé pour accepter d’être transféré, pour être constamment en déplacement loin de sa famille, pour faire face aux blessures. Tout ce que le fan classique ne voit pas et qui est vraiment difficile. »

Une réflexion qu’il emprunte à son ancien mentor de Golden State : « Steve Kerr avait l’habitude de dire ça : on n’est pas payé parce que c’est fun. On est payé parce que c’est vraiment difficile. »

Reste une frustration, tenace : celle d’avoir rejoint une équipe pour viser le sommet et de se retrouver, deux ans plus tard, parmi les lanternes rouges de la conférence.

« J’ai simplement appris à m’adapter. On ne peut pas se laisser abattre juste parce que les choses changent. Il faut rester professionnel. Même si ça n’a pas marché et qu’on n’est pas là où on voulait l’être, j’ai toujours envie de continuer à jouer », assure le quatrième meilleur shooteur à 3-points de l’histoire. « Tout ce que je veux, c’est une nouvelle chance de gagner. Il n’y a rien de tel que la victoire dans le sport. On voit ce que ça apporte à une ville, à ses fans. C’est le plus beau sentiment qui soit que de pouvoir rassembler toute une communauté. »

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GS 66 24:22 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.3 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GS 82 35:48 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.0 1.9 0.5 16.6 2013-14 GS 81 35:24 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GS 77 31:53 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GS 80 33:20 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GS 78 35:15 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.8 1.6 0.5 22.3 2017-18 GS 73 34:18 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GS 78 34:00 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GS 32 29:24 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GS 69 33:02 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GS 77 29:40 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.6 0.6 1.5 0.5 17.9 2024-25 DAL 72 27:18 41.2 39.1 90.5 0.6 2.8 3.4 2.0 1.1 0.7 1.2 0.4 14.0 2025-26 DAL 69 21:42 39.3 38.3 76.6 0.3 1.8 2.1 1.4 1.0 0.5 0.9 0.3 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.