Masai Ujiri tient son GM à Dallas

Ancien spécialiste de la Draft chez ESPN, Mike Schmitz était depuis quatre ans l’assistant de Joe Cronin à Portland, apportant notamment son expertise pour dénicher de jeunes talents. Reconnu pour tout son travail mené dans l’Oregon, le voilà maintenant promu GM à Dallas.

Dans la foulée du recrutement de Masai Ujiri comme nouveau président des opérations basket de la franchise, les Mavericks ont ainsi annoncé avoir (enfin) trouvé le successeur de Nico Harrison, licencié il y a plusieurs mois.

« Mike est l’un des esprits basket les plus respectés de NBA », a déclaré Masai Ujiri. « Il apporte de l’intelligence, de la discipline, de l’humilité et une éthique de travail acharnée dans tout ce qu’il fait. Puis surtout, il sait comment construire une culture où tout le monde est aligné et avance dans la même direction dans chaque département d’une organisation. Nous construisons quelque chose de spécial à Dallas et Mike en sera un élément-clé. »

La Draft comme premier rendez-vous

À l’approche de la « lottery » et à quelques semaines de la Draft, qui devrait voir Dallas sélectionner dans le Top 10, Mike Schmitz aura pour mission de diriger la reconstruction de l’effectif des Mavericks.

« Rejoindre les Mavericks est une opportunité incroyable », s’est réjoui le nouveau dirigeant des Mavs. « J’ai un immense respect pour Masai, pour ce groupe de propriétaires et pour la vision qu’ils ont concernant le futur de cette franchise. J’ai hâte de me mettre au travail aux côtés des talentueuses personnes déjà en place ici et je suis aussi impatient d’aider à construire une organisation calibrée pour le titre. »

On se souvient que le parcours de Mike Schmitz chez les Blazers s’est terminé sur une sanction, avec une suspension de deux semaines sans salaire, puisque la NBA n’a pas apprécié qu’il approche Yang Hansen trop tôt, dès 2023.

En attendant de savoir ce qu’il en est du poste d’entraîneur, Portland perd en tout cas un premier élément après l’arrivée de Tom Dundon à la tête de la franchise.