La passerelle entre les vestiaires NBA et le plateau télé existe maintenant depuis plusieurs décennies, sur les traces de Kenny Smith, le pionnier, puis Charles Barkley et Shaquille O’Neal en éternels amuseurs de galeries. Mais cette passerelle laisse visiblement passer quelques esprits intrépides dans l’autre sens.

A l’instar de Mike Schmitz, spécialiste de la Draft chez ESPN depuis 2017 qui a accepté de rejoindre le staff des Blazers comme assistant GM en mai dernier. Un choix original pour Joe Cronin, GM de Portland depuis peu.

« Le plus important pour moi, c’est le parcours, pas la destination. Et ce parcours me manquait », explique Mike Schmitz dans The Athletic. « Quand tu commences avec la pre-draft et les entrainements, puis la war room [à la Draft], tu apprends à connaître tes collègues. Et j’adore ça ! Je vis pour ces moments-là. Être avec tout le monde, à progresser et débattre. »

Les Blazers ont mis le paquet pour moderniser leur structure, avec trois nouveaux assistant dans le « front office » des Blazers, dont Mike Schmitz donc mais aussi Andrae Patterson et Sergi Oliva. Portland a aussi agrandi son staff de trois nouveaux scouts, dont la légende WNBA Tina Thompson, mais également d’un nouveau directeur au développement des joueurs et plusieurs membres au groupe dédié aux statistiques analytiques.

Avec Mike Schmitz, les Blazers pensent avoir trouvé la perle rare. Un scout d’élite, amené donc à prendre part aux décisions à la Draft (et plus encore à l’avenir). Comme l’an passé pour Shaedon Sharpe, l’arrière canadien de 19 ans, grande énigme de la dernière cuvée.

« J’ai toujours aimé son oeil pour les jeunes talents », avance Joe Cronin. « Et son moteur m’a aussi toujours impressionné. Il est à tous les matchs de par le monde, constamment dans les salles. C’est très important d’avoir cet amour et cette passion pour le jeu. Car le scouting peut parfois être vraiment difficile avec beaucoup de voyages et de longues journées. Mais il a toujours eu cette énergie que je trouvais intrigante. »

Le Tintin des parquets

À mesure qu’il va apprendre à gérer la signature des échanges, les nuances nombreuses du salary cap et autres ficelles du métier, Mike Schmitz va se rapprocher d’un poste à temps plein d’assistant GM. Voire GM en chef à terme. Une transition qu’il espère plus sereine que sa fin abrupte avec ESPN en tout cas. Ayant trouvé un accord avec les Blazers dès le 27 mai dernier, il devait poursuivre son activité de journaliste jusqu’à la Draft.

Mais de plus en plus clairement pris dans un conflit d’intérêts, évoquant publiquement ses opinions sur la Draft alors qu’on le savait déjà membre des Blazers, il a rallié Portland avant la Draft, participant pleinement à l’événement au sein de sa nouvelle franchise.

« Je suis très reconnaissant envers ESPN. Je ne serais pas là sans cette opportunité. Ils m’ont donné la liberté de voyager partout dans le monde pour aller voir des joueurs et savoir qui était bon. »

Après une saison comme coordinateur vidéo en G-League à sa sortie de la fac, et un paquet d’autres dans son rôle de Tintin des parquets internationaux, Mike Schmitz va continuer à entretenir son immense réseau de connaissances sur le circuit. Mais certainement plus sur les réseaux sociaux.

« C’est presque comme un poids en moins », souffle-t-il. « J’aime bien avoir des échanges et pouvoir partager mon travail mais parfois, ça devenait un fardeau. De toujours être collé au téléphone et devoir poster, répondre, mettre des vidéos, et gérer les coups de fil… Je suis bien content de retourner un peu dans l’ombre. »