Tiago Splitter s’éloigne des Blazers…

Soutenu par les joueurs, et alors qu’il a ramené les Blazers en playoffs, Tiago Splitter ne devrait pas rester sur le banc de la franchise la saison passée. L’insider Jake Fischer confirme que le nouveau propriétaire Tom Dundon multiplie les entretiens et qu’il aurait même l’intention de rencontrer plusieurs dizaines de candidats !

Même si l’option Splitter n’est pas écartée, le Brésilien n’est pas le premier choix, et on apprend que Tom Thibodeau et Michael Malone avaient été approchés pendant la saison. Les deux coaches avaient décliné tout entretien, tant que Tiago Splitter était en place. Depuis, Mike Malone a rejoint North Carolina en NCAA.

Damian Lillard impliqué

On apprend aussi que plusieurs assistants ont déjà refusé les demandes d’entretien de Portland, invoquant l’approche jugée peu conventionnelle du nouveau propriétaire, ainsi que des rumeurs persistantes concernant une rémunération inférieure aux standards du marché pour ce poste.

Pour l’instant, Steve Hetzel, assistant des Nets, et Jared Dudley, assistant des Nuggets, figurent parmi les candidats qui intéressent Portland, et Damian Lillard serait consulté pour évaluer les candidats potentiels.

Outre les Blazers, les Pelicans et le Magic sont également à la recherche d’un nouvel entraîneur.