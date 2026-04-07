David Adelman salue l’arrivée de Mike Malone à North Carolina

« Il mourrait probablement d’envie d’entraîner une équipe NBA dès demain », lâchait il y a quelques semaines Calvin Booth sur Mike Malone. L’ancien GM des Nuggets, remercié au même moment que le coach, avait vu juste à un détail près : l’ex-technicien de Denver va bien revenir sur la scène du coaching, mais au niveau universitaire.

Direction North Carolina pour celui qui a mené les Nuggets au titre en 2023. « J’étais super enthousiaste quand j’ai lu ça. C’est très inattendu parce que je n’avais rien entendu par rapport à ça », réagit son ancien assistant et successeur à la tête de l’équipe du Colorado, David Adelman.

Même enthousiasme chez Nikola Jokic, très heureux pour lui. « Je lui souhaite toute la réussite possible. C’est un peu différent parce qu’il a coaché en NBA pendant quoi, 12, 15 ans ? Mais il a indéniablement l’aplomb et l’intelligence pour le faire. Il va faire du très bon boulot parce qu’il peut vraiment coacher les gars. Il va avoir le temps de les diriger et de leur apprendre à jouer de la bonne façon », imagine le pivot.

On rappelle que son ancien coach avait démarré dans la Grande Ligue comme assistant chez les Knicks en 2003. Une décennie plus tard, et après des passages chez les Cavaliers, les Hornets ou encore les Warriors, Mike Malone avait décroché son premier job de « head coach » chez les Kings. Puis en 2015, il était arrivé à Denver pour dix saisons. En 12 saisons NBA en tout, le technicien a affiché 56% de succès (510 victoires – 394 défaites).

Déjà une expérience universitaire

Mais avant la NBA, il était en NCAA comme assistant à Manhattan (1999-2001), à Providence (1995-1998) ou Oakland (1994-95). Un univers qui a bien évolué depuis, notamment avec l’arrivée du NIL.

« Le processus de recrutement est différent. Kevin Young était assistant coach, mais il a pris BYU juste après l’arrivée du NIL. Ça fait beaucoup de sens. Le vivier d’entraîneurs est différent. Il y a des GM et ça change tout. Et un gars comme (Malone), il sera parfait pour ce poste. Pour tous les gars ici qui le connaissent, on est tous super enthousiastes. Sa place est dans le coaching et c’est ce qu’il devrait faire », poursuit David Adelman.

Ce dernier constate que « beaucoup de coachs NBA comprennent ce que signifie de coacher quelqu’un qui gagne de l’argent. Regardez le Final Four, Illinois est une équipe d’Euroleague. Le paysage est complètement différent. On va voir plus de coachs pro du calibre de Coach Malone chercher des postes comme celui-ci. Cela me paraît tout à fait logique. Je serai son plus grand supporter, c’est génial pour tout le basket, NBA et université inclus. »