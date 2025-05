La multiplication des départs vers la NCAA inquiète le basket européen

Le NIL, qui permet de rémunérer les étudiants-athlètes de la NCAA, a complètement modifié le monde universitaire. De nombreux coachs emblématiques (Roy Williams, Mike Krzyzewski, Mike Brey, Jim Boeheim, Tony Bennett, Jay Wright, Jim Larranaga…) sont d’ailleurs partis à la retraite, beaucoup n’arrivant pas à faire la transition dans ce nouvel écosystème.

« À ce stade, et après 53 ans (en NCAA), je ne me sentais pas capable de naviguer avec succès dans ce nouveau monde, car les conversations devenaient ridicules lorsqu’un agent me disait : ‘Vous pouvez être dans le coup [pour un joueur] si vous êtes prêt à payer jusqu’à 1,1 million de dollars’, et c’était la norme » expliquait Jim Larranaga.

Des « salaires » beaucoup plus élevés qu’en Europe

Désormais, c’est en Europe qu’on s’inquiète car le NIL attire de plus en plus de talents du Vieux Continent. MVP de l’Euro U20 en 2023, Ilias Kamardine va ainsi quitter Dijon pour la faculté d’Ole Miss l’an prochain. Roman Domon devrait lui rejoindre Murray State depuis Gravelines-Dunkerque, Yohan Sissoko et Paul Mbiya vont eux partir de l’Asvel pour rejoindre Florida et North Carolina, respectivement.

Brice Dessert, de Strasbourg, aurait de son côté reçu des offres allant jusqu’à deux millions de dollars par saison de la part de Connecticut et Texas Tech. Des montants forcément alléchants pour les jeunes « prospects » européens, sachant que le pivot de 22 ans émarge à un peu plus de 110 000 euros par an en France…

Pour les universités, recruter sur le marché européen permet d’obtenir des joueurs déjà rompus au basket de haut niveau, formés et qui peuvent apporter un gros plus à court terme. Pour les joueurs, même ceux qui ne visent pas la NBA ou qui ont peu de chances de l’intégrer, c’est un boost financier attractif, même pour une seule année.

Pour les clubs européens, par contre, c’est un énorme problème : parce qu’ils perdent des joueurs en plein développement, mais aussi parce qu’ils n’obtiennent aucune compensation.

Pas de compensations financières pour les clubs européens

La NCAA n’étant pas une fédération et ne dépendant pas de la FIBA, les universités n’ont aucune indemnité à verser dans le cadre de l’arrivée de ces jeunes joueurs. Au mieux, les clubs européens recevront une compensation lors du retour des joueurs dans l’environnement FIBA. Dans tous les cas, le « Forum du basket européen », qui réunit 600 acteurs du monde de la balle orange (joueurs, coaches, managers généraux, présidents, experts, représentants des médias…) vient de tirer la sonnette d’alarme, via Sasa Djordjevic.

Le « Forum du basket européen » s’inquiète ainsi de « l’érosion du basket européen » à travers la « migration incontrôlée des jeunes talents vers les USA et la perte de talent à un stade crucial de son développement, avec un profond impact sur la qualité du basket européen, via notamment l’affaiblissement de ses ligues nationales. »

Le groupe propose ainsi une série de mesures, afin d’imposer au minimum un cadre à ces départs.

« Le Forum n’est pas contre le fait que les joueurs s’engagent en NBA ou en NCAA. Mais étant donné la gravité de la situation, il souhaite rappeler qu’il soutient que tous les transferts et transitions d’une ligue à une autre soient clairement réglementés et régulés au travers de cadres légaux internationaux. Ceux-ci ne peuvent être atteints qu’en suivant les standards de la FIBA. Nous appelons à l’établissement de ce cadre pour s’assurer que chaque mouvement de joueur soit accompagné d’une compensation juste pour toutes les parties impliquées dans le développement et la formation du joueur, selon une approche équilibrée et équitable » peut-on ainsi lire.