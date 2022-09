Après avoir brièvement testé les eaux NBA au printemps, Drew Timme sera de retour, à partir du début du mois de novembre, pour sa quatrième saison dans les rangs de Gonzaga.

Véritable superstar du circuit universitaire, avec un niveau de jeu très élevé ces deux dernières saisons (18.7 points, 6.9 rebonds et 2.5 passes en cumulé), le pivot moustachu n’est en revanche pas assuré d’avoir un futur en NBA, à cause de certaines limitations physiques notamment.

Alors, à l’instar d’autres pivots « à l’ancienne » en NCAA, Drew Timme préfère continuer de s’épanouir sur les parquets universitaires, où son jeu très au sol et consistant avant tout en du « post-up » fait des ravages, contrairement à la Grande Ligue où ce profil est de moins en moins recherché.

La NBA n’est plus une fin en soi

Sportif avant tout, donc, le raisonnement du natif du Texas derrière ce retour à la fac’ est cependant aussi financier. Car en NCAA, est entrée en vigueur à l’été 2021 la loi NIL, qui permet aux étudiants/athlètes de signer des contrats de sponsoring avec diverses marques, et donc d’engranger des sommes d’argent souvent importantes.

« Si je devais estimer, je dirais que j’aurais touché entre 200 000 et 500 000 dollars [en rejoignant la NBA]. Peut-être un peu plus, si j’avais été drafté un peu plus haut que les projections pré-Draft. Ici [en NCAA], je ne vais pas rentrer spécifiquement dans les détails, mais c’est plus que ça » a-t-il ainsi expliqué.

En résumé, en tant qu’universitaire cette saison, Drew Timme va donc, a priori, toucher davantage d’argent que s’il avait été un rookie en NBA, sur un contrat « two-way » par exemple.

Gonzaga coche toutes les cases pour Drew Timme

Il est finalement l’incarnation de cette nouvelle ère dans le championnat universitaire, dans laquelle des joueurs pour lesquels la porte NBA est (quasiment) fermée peuvent tout concilier sur le campus : obtenir un diplôme, gagner beaucoup d’argent et évoluer dans des équipes capables de remporter le titre national.

« Les bénéfices [du NIL] sont énormes. On peut toucher plus d’argent en restant ici, qu’en allant dans un championnat pro, ailleurs. […] Et ça élève le niveau général du basket universitaire. Le NIL donne une chance à des athlètes de rester plusieurs années sur le campus, de progresser tout en touchant de l’argent et en obtenant un diplôme » a-t-il notamment ajouté.

Et ça tombe bien pour Drew Timme, puisque Gonzaga, comme c’est le cas depuis maintenant cinq ou six saisons, sera à nouveau un des grands favoris sur le papier pour aller au bout lors de la saison 2022/2023.

Un luxe pour le pivot de 22 ans, désormais plutôt serein pour l’avenir sur le plan financier, qui peut alors se concentrer sur son objectif ultime à Spokane : le titre universitaire.

« Ce serait un énorme accomplissement pour moi, pour ce programme, pour notre coach. C’est une case qui n’est pas encore cochée ici, et c’est mon objectif absolu, tout ce dont je rêve » confiait-il. « Bien sûr, c’est plus facile d’en parler que de le faire sur le terrain. Il faut gagner six fois de suite durant le tournoi. C’est le cap qu’on se fixe, ce qu’on veut plus que tout, mais il faut avoir en tête à quel point il est difficile d’y parvenir. […] Mais nous avons un mélange intéressant de jeunes joueurs, qui s’intègrent à un socle déjà établi. C’est du solide. »