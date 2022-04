Draft 2022 | Intérieur star à Gonzaga, Drew Timme va tester les eaux NBA

C’était plus ou moins inéluctable… Après trois saisons à Gonzaga, Drew Timme (21 ans, 2m08) a décidé qu’il allait présenter son nom à la prochaine Draft NBA.

Élu meilleur joueur de sa division, la West Coast Conference, après avoir tourné à 18 points et 7 rebonds de moyenne, et nommé dans le deuxième meilleur cinq du pays par l’Associated Press, il a annoncé sur Twitter qu’il allait tenter sa chance au niveau supérieur après avoir tenté, vainement, à deux reprises d’aller chercher le titre universitaire avec les Zags.

« Une des meilleures décisions que j’ai prise a été de venir à Spokane et à l’université de Gonzaga pour jouer au basket devant la Nation Zag. J’ai eu le privilège de jouer et d’être soutenu par les meilleurs entraîneurs, coéquipiers, fans, amis et proches dont on puisse rêver. J’en ressors transformé à jamais aussi bien en tant qu’homme qu’en tant que basketteur. Mon rêve a toujours été de passer professionnel. Après beaucoup de réflexion et de discussion, je vais inscrire mon nom à la prochaine Draft NBA. »

Intérieur très complet offensivement, Drew Timme n’a pas indiqué s’il avait engagé un agent à ce stade, et selon The Spokesman Review qui aurait reçu un message de son paternel, le jeune intérieur de 21 ans est encore représenté par des agents certifiés NCAA, ce qui lui laisse donc la porte ouverte à la possibilité de revenir à l’université s’il estime ne pas avoir assez de garanties pour la Draft dans les semaines à venir.

Car, aussi dominateur qu’il l’ait été ces deux dernières saisons en NCAA, avec la dernière démonstration en date lors de la deuxième mi-temps du match face à Memphis durant laquelle il a inscrit 21 de ses 25 points pour qualifier les Zags au Sweet 16, Drew Timme n’apparait pas dans les projections du premier tour de la prochaine Draft.

Des doutes demeurent effectivement sur sa capacité physique à passer le cap de la NBA, comme un Luka Garza avant lui, meilleur joueur universitaire l’année passée et cloué au bout du banc des Pistons cette saison. Sa décision de rester inscrit à la Draft dépendra donc des probables discussions qu’il aura avec certaines franchises d’ici au 1er juin prochain, date à laquelle il faudra se décider définitivement…