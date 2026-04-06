North Carolina prêt à tenter le pari Mike Malone sur son banc ?

North Carolina s’apprête visiblement à frapper fort ! D’après ESPN, l’université entend ainsi engager Mike Malone, bien connu des bancs NBA et champion avec les Nuggets lors de la saison 2022/23.

À 53 ans, Mike Malone arriverait à Chapel Hill avec un CV très rare pour le championnat universitaire. En plus d’un titre NBA décroché avec Denver, il totalise en effet 510 victoires comme entraîneur dans la Grande Ligue.

Pour North Carolina, l’idée est claire : injecter une culture NBA dans l’un des programmes les plus prestigieux du pays. Son arrivée marquerait aussi un virage fort pour les Tar Heels, qui iraient chercher un profil extérieur au circuit NCAA traditionnel, mais rompu à la très haute pression.

Reste désormais à officialiser l’opération, alors que North Carolina s’était séparé de Hubert Davis il y a quelques jours, après la deuxième élimination de suite des Tar Heels au premier tour de la March Madness.

D’autres profils NBA, comme Billy Donovan et Brad Stevens, étaient aussi évoqués en Caroline du Nord alors que la fille de Mike Malone, Bridget, étudie dans l’université et fait partie de l’équipe de volley-ball de la fac.