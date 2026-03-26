Annoncé du côté de North Carolina, Billy Donovan botte en touche

Sur quel banc se trouvera Billy Donovan la saison prochaine ? La question mérite sans doute d’être posée depuis que des rumeurs font état d’un potentiel départ de Chicago dès cet été…

Des rumeurs alimentées par le licenciement d’Hubert Davis à North Carolina, ouvrant éventuellement la voie à son retour en NCAA. Mais ne comptez pas sur le coach des Bulls, doublement titré avec Florida à l’université (2006, 2007), pour se mouiller à ce sujet.

« Ma priorité, ce sont ces gars-là et cette nouvelle équipe », a-t-il lancé avant de jouer (et perdre) à Philadelphie. « Je comprends que des rumeurs circulent et qu’il puisse y avoir certaines spéculations, mais je dois me concentrer sur ce groupe. Mon attention est vraiment portée sur ce que l’on fait ici à Chicago, sur le match [d’hier soir] et sur le déplacement à venir pour enchaîner sur un back-to-back. »

Arrivé en NBA en 2015, dirigeant le Thunder puis les Bulls bien sûr, Billy Donovan n’a pas connu le même succès qu’en NCAA, où il conserve une grosse cote de popularité en raison de son palmarès.

Brad Stevens également évoqué…

« Au fil des années, il y a beaucoup de personnes du milieu universitaire qui sont venues vers moi pour me parler », a-t-il ainsi avoué. « C’est différent de devoir gérer des joueurs qui sont payés désormais. Je pense aussi que le cycle de la NBA d’aujourd’hui est totalement différent de celui de l’université. Mais je suis concentré sur ce que j’ai à faire actuellement. Comme pour tout le reste, les choses évoluent constamment dans le monde du basket. »

À bientôt 61 ans, Billy Donovan aura tout le temps de réfléchir à son avenir d’ici un mois, puisque Chicago ne disputera pas les playoffs pour la cinquième fois en six ans.

Désormais président des Celtics, et ancien coach de Butler, en NCAA, Brad Stevens aurait lui carrément écarté les avances des dirigeants de North Carolina, qu’on dit aussi potentiellement intéressés par trois entraîneurs d’autres universités : Tommy Lloyd (Arizona), Dusty May (Michigan) et TJ Otzelberger (Iowa State).