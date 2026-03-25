Bientôt la fin de l’aventure pour Billy Donovan à Chicago ?



Prolongé l’été dernier sur le long terme, Billy Donovan pourrait pourtant quitter les Bulls en fin de saison. C’est le Chicago-Sun Times qui l’écrit, tandis que sa sixième année sur le banc s’achèvera une nouvelle fois sans playoffs.

« Au sein de la franchise, Il se murmure de plus en plus que Billy Donovan pourrait s’éloigner de tout ce désordre et prendre une saison pour réfléchir à ce qu’il attend de la suite de sa carrière de coach » écrit le journal local.

Arrivé en 2020, après avoir déjà passé cinq ans à la tête du Thunder, Billy Donovan fêtera son 61e anniversaire au printemps et il se pourrait donc que cette saison 2025/26 soit la dernière de sa carrière d’entraîneur.

En NBA tout du moins, alors que la NCAA lui a historiquement mieux réussi, avec notamment ses deux titres de champion universitaire avec le Florida de Joakim Noah, Al Horford et Corey Brewer, en 2006 puis en 2007.

Un projet qui manque de clarté

En six ans à Chicago, le technicien n’a atteint les playoffs qu’à une seule reprise. C’était en 2021/22, pour une élimination dès le premier tour avec DeMar DeRozan, Zach LaVine ou encore Nikola Vucevic.

Cette saison, malgré un bon démarrage (6-1 en deux semaines), les Bulls ont rapidement sombré et retrouvé une place qu’on les imaginait occuper en début d’exercice. La 12e en l’occurrence, avec un bilan largement dans le négatif : 29 victoires et 42 défaites.

Il y a quelques jeunes talents à « Windy City », comme Josh Giddey, Matas Buzelis et désormais Rob Dillingham, Jaden Ivey mais également Noa Essengue, sauf que l’équipe manque d’un vrai leader pour son projet. Peut-être que la Draft lui en apportera un en juin, alors que la direction a (enfin) enclenché sa reconstruction cet hiver.