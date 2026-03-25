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Bientôt la fin de l’aventure pour Billy Donovan à Chicago ?

Publié le 25/03/2026 à 13:50 Twitter Facebook

En poste depuis 2020, Billy Donovan semble prêt à tourner la page après six saisons passées sur le banc des Bulls. Pour une seule qualification en playoffs.


Prolongé l’été dernier sur le long terme, Billy Donovan pourrait pourtant quitter les Bulls en fin de saison. C’est le Chicago-Sun Times qui l’écrit, tandis que sa sixième année sur le banc s’achèvera une nouvelle fois sans playoffs.

« Au sein de la franchise, Il se murmure de plus en plus que Billy Donovan pourrait s’éloigner de tout ce désordre et prendre une saison pour réfléchir à ce qu’il attend de la suite de sa carrière de coach » écrit le journal local.

Arrivé en 2020, après avoir déjà passé cinq ans à la tête du Thunder, Billy Donovan fêtera son 61e anniversaire au printemps et il se pourrait donc que cette saison 2025/26 soit la dernière de sa carrière d’entraîneur.

En NBA tout du moins, alors que la NCAA lui a historiquement mieux réussi, avec notamment ses deux titres de champion universitaire avec le Florida de Joakim Noah, Al Horford et Corey Brewer, en 2006 puis en 2007.

Un projet qui manque de clarté

En six ans à Chicago, le technicien n’a atteint les playoffs qu’à une seule reprise. C’était en 2021/22, pour une élimination dès le premier tour avec DeMar DeRozan, Zach LaVine ou encore Nikola Vucevic.

Cette saison, malgré un bon démarrage (6-1 en deux semaines), les Bulls ont rapidement sombré et retrouvé une place qu’on les imaginait occuper en début d’exercice. La 12e en l’occurrence, avec un bilan largement dans le négatif : 29 victoires et 42 défaites.

Il y a quelques jeunes talents à « Windy City », comme Josh Giddey, Matas Buzelis et désormais Rob Dillingham, Jaden Ivey mais également Noa Essengue, sauf que l’équipe manque d’un vrai leader pour son projet. Peut-être que la Draft lui en apportera un en juin, alors que la direction a (enfin) enclenché sa reconstruction cet hiver.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Coby White 29 29:04 43.8 34.6 80.5 0.2 3.5 3.7 4.7 3.0 0.7 0.1 2.4 18.6
Josh Giddey 49 32:05 45.1 37.5 76.3 1.2 7.1 8.3 9.1 3.6 1.1 0.4 1.7 17.5
Nikola Vučević 48 30:50 50.5 37.6 83.8 2.1 6.9 9.0 3.8 1.4 0.7 0.6 2.0 16.9
Matas Buzelis 70 29:08 46.7 36.3 78.1 1.0 4.6 5.6 2.0 2.0 0.7 1.5 2.3 16.2
Collin Sexton 15 24:16 48.0 38.8 82.5 0.6 1.8 2.4 2.3 2.1 1.3 0.1 2.5 16.1
Anfernee Simons 6 28:20 43.8 32.0 100.0 0.8 2.0 2.8 3.0 2.2 0.0 0.3 2.0 15.2
Ayo Dosunmu 45 26:23 51.4 45.1 85.7 0.7 2.3 3.0 3.6 1.4 0.8 0.3 1.7 15.0
Tre Jones 54 27:01 54.4 31.4 82.9 0.6 2.4 2.9 5.4 1.4 1.3 0.2 1.4 12.9
Jaden Ivey 4 28:45 41.7 38.1 88.9 1.3 3.5 4.8 4.0 1.5 2.0 0.5 2.3 11.5
Kevin Huerter 44 23:34 45.5 31.4 73.2 0.5 3.3 3.8 2.6 1.1 0.8 0.6 1.9 10.9
Jalen Smith 52 20:57 48.4 37.4 74.2 1.9 4.9 6.8 1.3 1.0 0.5 0.8 2.1 10.4
Guerschon Yabusele 18 24:33 42.0 43.5 74.4 1.3 4.5 5.8 1.9 1.1 0.9 0.4 1.6 10.1
Nick Richards 19 23:03 52.8 27.8 63.0 2.2 5.5 7.7 0.4 1.7 0.3 0.9 2.6 9.7
Zach Collins 10 18:24 57.8 42.9 70.0 1.6 4.0 5.6 1.5 1.0 0.2 0.4 1.8 9.7
Leonard Miller 16 19:45 56.6 35.9 87.5 1.3 3.5 4.8 1.1 0.6 0.4 0.5 1.4 9.3
Isaac Okoro 55 26:55 44.9 32.6 79.6 1.1 1.6 2.7 1.6 0.7 0.7 0.4 2.5 9.0
Rob Dillingham 19 20:35 41.6 30.4 75.0 0.5 2.3 2.8 3.3 1.7 1.1 0.1 2.7 8.6
Patrick Williams 61 19:39 38.1 36.8 72.7 0.7 2.1 2.8 1.3 1.0 0.6 0.3 1.3 6.8
Jevon Carter 23 11:03 39.8 41.0 100.0 0.2 0.9 1.1 0.8 0.5 0.6 0.1 0.8 5.4
Mac Mcclung 1 13:00 28.6 0.0 0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 4.0
Dalen Terry 34 11:05 44.1 41.3 52.9 0.6 1.3 1.9 1.3 0.6 0.6 0.3 1.0 3.5
Emanuel Miller 5 6:36 46.2 33.3 50.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.0 0.4 0.0 0.4 3.0
Yuki Kawamura 11 11:00 33.3 31.3 92.3 0.5 1.5 1.9 2.9 1.0 0.5 0.0 0.7 3.0
Julian Phillips 35 9:33 42.0 32.7 81.8 0.6 0.6 1.3 0.2 0.2 0.5 0.2 0.9 2.8
Trentyn Flowers 2 3:00 66.7 0.0 0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 2.0
Lachlan Olbrich 26 6:18 45.2 25.0 33.3 0.6 1.2 1.8 0.7 0.3 0.2 0.1 1.0 1.3
Noa Essengue 2 3:00 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

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Redactor Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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