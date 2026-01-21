Billy Donovan ravi de récupérer son facilitateur Josh Giddey

2026 n’a pas démarré sous les meilleurs auspices pour Josh Giddey. Touché le 31 décembre face à New Orleans, l’Australien avait dû quitter ses coéquipiers dès le début de la seconde mi-temps. Depuis, il ronge son frein.

Touché à la cuisse, le joueur des Bulls en est déjà à trois semaines et onze matchs d’absence, un manque qui se fait sentir dans la création… comme au scoring. Cette saison, Josh Giddey est tout simplement le meilleur marqueur du groupe de Billy Donovan, et l’un de ses joueurs les plus complets, avec sept triple-doubles au compteur.

Mais Chicago entrevoit enfin le bout du tunnel. Avant le match contre les Clippers, Billy Donovan a donné des nouvelles encourageantes : si tout va bien, son meneur pourrait rejouer dès demain, sur le parquet des Wolves.

« Ça va plutôt bien. Je pense qu’il ne reste plus qu’à attendre les conclusions du staff médical et de voir comment Josh se sent. Mais d’après ce que Josh m’a dit, il n’y a pas eu de complications et il va bien », a glissé Billy Donovan, rappelant que son meneur aurait pu prétendre au All-Star Game avant sa blessure. « J’ignore quel est le seuil à partir duquel on considère qu’un joueur a manqué trop de matchs, mais avant sa blessure, on pouvait certainement affirmer qu’il jouait à un niveau qui méritait d’être pris en considération. »

En son absence, Chicago a plutôt bien limité la casse (5 victoires – 5 défaites) et reste donc dans le coup pour accrocher la « postseason » en pointant actuellement à la 9e place de l’Est, avec 21 victoires pour 22 défaites.

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 31:29 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31:09 48.2 32.5 73.1 1.9 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25:08 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 1.4 0.6 2.1 0.6 12.3 2024-25 CHI 70 30:15 46.5 37.8 78.1 1.8 6.3 8.1 7.2 1.7 1.2 2.9 0.6 14.6 2025-26 CHI 30 32:48 46.6 38.6 76.1 1.2 7.8 8.9 9.0 1.8 0.9 3.6 0.4 19.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.