Les Bulls en totale démonstration face aux Clippers

Les Clippers avaient réussi à s’en tirer avec un sixième succès de rang après un match de traînard à Washington face à des Wizards inexpérimentés. Les Bulls les ont rappelés à l’ordre cette nuit en les giflant si fort avant la pause que les hommes de Tyronn Lue n’ont pas été en mesure de répondre.

Aux côtés d’un tandem Dunn-Collins, James Harden avait fait le nécessaire pour placer les siens en tête après 12 minutes (27-30). La suite a été bien plus compliquée ! Chicago s’est soudainement réveillé grâce au alley-oop féroce conclu par Matas Buzelis puis un dunk autoritaire de Nikola Vucevic ! De quoi alimenter un 11-0 qui a donné le ton pour la suite (47-37). Après les deux paniers à 3-points d’Ayo Dosunmu coup sur coup, c’est Matas Buzelis qui lui a emboité le pas en claquant 8 points dont deux flèches lointaines pour faire passer l’écart à +21 à la pause (70-49).

Tout le monde brille à Chicago

Conscients de leur force de frappe, les Clippers n’ont pas cédé à la panique, et ont bien essayé d’enclencher un retour au score en début de troisième quart-temps. Les Californiens ont sorti l’artillerie lourde, entre les 3-points de John Collins, Kobe Saunders et James Harden (61-76), puis le coup de chaud de John Collins, auteur de 8 points à son tour dont deux paniers extérieurs et un alley-oop servi par Ivica Zubac. De quoi ramener L.A. à six longueurs (80-74) !

Mais Chicago a réussi à repartir de plus belle en alignant cette fois un 13-0 en récompense de la défense rugueuse des hommes de Billy Donovan. Aux côtés de Tre Jones, Ayo Dosunmu et Jalen Smith, Matas Buzelis a encore pris feu en enchaînant un 3-points et un nouveau tomar surpuissant. Et en un clin d’oeil, les Bulls sont repassés à +20 (97-77).

Cette fois, les Clippers n’ont plus réussi à remettre la pression. Au contraire ! Euphoriques, les hommes de Billy Donovan ont poursuivi leur démonstration, alimentée par une adresse folle à 3-points. Ayo Dosunmu et Nikola Vucevic ont montré la voie avant de passer le relais à Coby White qui s’est offert un 4/4 derrière l’arc pour plier le match (124-91) ! Vainqueurs 138-110, les Bulls ne pouvaient mieux préparer leur prochain déplacement à Minnesota demain soir.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La défense des Bulls. Parce que c’est de là que tout part, et que c’est grâce à leur agressivité en défense que cette équipe de Chicago a réussi à faire plier la bande de James Harden. Le 11-0 passé avant la pause pour créer le premier écart du match a été le fruit de cet effort. Les hommes de Billy Donovan ont maintenu cette exigence en défense jusqu’à la fin, comme en témoignent leurs 11 contres ainsi que les 16 ballons perdus par les Clippers.

– Une pluie de 3-points… Difficile de rivaliser quand on prend de telles averses. Tout le monde s’y est mis à tour de rôle, d’Ayo Dosunmu à Matas Buzelis en passant par Kevin Huerter et bien sûr Coby White et Chicago a fini a un exceptionnel 25/47 dans l’exercice, à 51% de réussite, record de franchise égalé. Dans leur histoire, les Bulls avaient déjà réussi pareil exploit à deux reprises en début de saison dernière à Memphis (25/53) et en 2021 face aux Pelicans, également à 25/47.

– Les envolées de Matas Buzelis. Qui s’y frotte s’y pique ! Ses actions spectaculaires ont le mérite de réveiller l’United Center et aussi ses coéquipiers. C’est ce qui s’est passé cette nuit sur la passe lobée de Dalen Terry qui lui a permis de fracasser le cercle et de faire frémir l’enceinte de Chicago. Il a pratiquement tout réussi ensuite et a grandement contribué à emmener les siens au septième ciel.

– Coby domine les Kobe. Il y avait du Kobe à la pelle cette nuit dans ce duel entre Clippers et Bulls, entre les Californiens Kobe Sanders et Kobe Brown et le meneur de Chicago Coby White. C’est finalement ce dernier qui a le mieux honoré le “Black Mamba” avec son match marqué par cette séquence folle durant laquelle il a planté quatre paniers à 3-points de suite pour terminer à 27 points à 6/10 de loin.