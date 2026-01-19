James Harden fait plier des Wizards aux dents longues

Encore un match qui doit conforter Trae Young dans son choix d’avoir rejoint Washington, une équipe jeune à fort potentiel qui a encore démontré toutes ses qualités en donnant du fil à retordre aux expérimentés Clippers. En effet, Alex Sarr (28 points) et son trio Johnson-George-Carrington ont longtemps malmené des Californiens qui ont eu besoin d’un James Harden dans le coup jusqu’à la dernière seconde (36 points) pour l’emporter sur le fil !

Les Wizards ont fait mieux que rivaliser en première mi-temps, entre la fougue d’Alex Sarr en premier quart-temps pour rivaliser avec l’agressivité de James Harden, au scoring et à la passe (26-26), puis les précieux relais de la paire George-Carrington dans le deuxième acte afin de rester au contact à la pause (53-54). Le coup de chaud de Tre Johnson pour accompagner Alex Sarr et sa bande ont ensuite permis aux locaux de passer brièvement à +10 au retour des vestiaires (70-60).

Il n’en fallait pas plus pour tirer la sonnette d’alarme côté californien. En fin de période, les Clippers ont rétorqué en passant un 10-0 lancé par trois paniers de James Harden avant de prendre les devants dès le début du quatrième quart-temps grâce à deux paniers de Jordan Miller et un 3-points de Kris Dunn afin de refroidir un peu l’ambiance du Capital One Arena (85-90)

Les bons passages de Justin Champagnie et Alex Sarr ont rapidement réchauffé l’atmosphère en plus de relancer le suspense à l’entrée du “money-time” (98-99). Mais pas au point de déstabiliser l’armada des Clippers, car même après le 3-points égalisateur de Bub Carrington à 103-103, LA a pu compter sur le bon vieux James Harden pour sécuriser la victoire, d’un lay-up inscrit sous pression, puis grâce à ses quatre lancer-francs. Malgré une petite frayeur dans les dernières secondes et deux tentatives de Kyshawn George pour faire repasser Washington devant, les Clippers ont assuré l’essentiel en repartant avec la victoire (106-110).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– James Harden a failli flancher au pire moment. A 16/16 aux lancers-francs jusque-là, autant dire que James Harden avait de quoi se présenter avec confiance sur la ligne de réparation pour tuer le match, à 106-108 avec 6 secondes restantes à jouer. Et pourtant ! L’arrière a manqué le premier, puis le deuxième, laissant une opportunité inespérée aux Wizards. Malheureusement pour eux, James Harden a pris son propre rebond, obligeant Washington à refaire faute. Cette fois, “The Beard” n’a pas tremblé, convertissant les deux derniers points du match pour sécuriser la victoire.

– Alex Sarr tient tête à la paire Zubac-Lopez. L’intérieur français a démarré le match sur les chapeaux de roue et s’est nourri de cette confiance tout au long du match. Impactant sous les panneaux, il a aussi fait preuve d’efficacité à mi-distance et à 3-points pour terminer à 28 points et 6 rebonds. Comme l’ensemble de l’équipe, il a davantage souffert sur la fin lorsque les Clippers ont élevé leur niveau défensif d’un cran.

– La barbe de la sagesse. La fougue des jeunes Wizards a bien failli faire vaciller le groupe de Tyronn Lue qui a su faire le nécessaire sur la fin pour l’emporter. C’est l’occasion de rappeler que ce match opposait le plus vieil effectif de la ligue (L.A., à 29.3 ans de moyenne d’âge) au plus jeune, Washington affichant une moyenne d’âge de seulement 23.5 ans ! A l’arrivée, c’est l’expérience de “The Beard” en fin de match qui a fait la différence. James Harden ne s’est jamais affolé et s’est contenté de faire les bonnes lectures de jeu pour maintenir son équipe en tête au score jusqu’au buzzer final. De leur côté, les jeunes Wizards ont affiché leurs progrès et continuent d’apprendre. Même s’il n’y a pas la victoire au bout, Trae Young a dû apprécier depuis le banc.

