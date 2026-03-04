Les Bulls aimeraient tellement ressembler au Thunder…

Cette nuit, Josh Giddey retrouvait ses anciens coéquipiers du Thunder, et il a dû avoir un petit pincement au coeur. Alors que ses Bulls ont les yeux tournés vers la Draft après avoir fait exploser leur effectif, OKC est favori à sa propre succession pour aller chercher un second titre.

Pourtant, il y a sept ans, le Thunder avait aussi décidé de faire exploser son effectif, pour reconstruire autour de Shai Gilgeous-Alexander, un jeune arrière, que personne n’imaginait devenir le meilleur joueur du monde. Surtout, dans l’échange avec les Clippers, Oklahoma City avait récupéré une flopée de premiers tours de Draft qu’ils ont utilisés pour mettre la main sur Jalen Williams, devenu le premier lieutenant de « SGA »…

« Chaque situation est différente, donc je ne sais pas si quoi que ce soit est reproductible », a expliqué l’entraîneur du Thunder, Mark Daigneault. « Les contextes évoluent selon un million de facteurs. Notre réussite est le fruit de beaucoup de travail, notamment celui de nos joueurs. Mais nous avons aussi eu beaucoup de réussite, et j’y fais très attention avant de donner des conseils ou de parler d’une position qui ne serait pas appropriée. »

Une ascension éclair

Ancien coach du Thunder, Billy Donovan est confronté à une direction qui navigue à vue, sans véritable colonne vertébrale. Mais les Bulls semblent vouloir reconstruire autour de Josh Giddey et Matas Buzelis. C’est léger mais avec un peu de chance à la Draft, la franchise pourrait peut-être repartir de l’avant…

« Nous sommes dans une phase de reconstruction », rappelle Billy Donovan. « Beaucoup de choses dépendent aussi de la réussite. Il faut développer les joueurs déjà présents dans l’organisation. Il faut qu’ils continuent à progresser. Il faut une excellente cohésion de groupe. Il faut que les joueurs aient l’état d’esprit et la mentalité compétitive qui correspondent à ce que vous voulez être en tant qu’équipe. »

Pour Mark Daigneault, pas de doute, il faut une part de chance. « Leur situation est différente de la nôtre, comme celle de tout le monde. Il faut une part de réussite sous différentes formes, et nous l’avons eue. »

Après avoir salué la qualité du recrutement et de formation d’Oklahoma City, Billy Donovan a aussi rappelé que personne n’envisageait le Thunder titré aussi vite : « Ça s’est probablement fait plus vite qu’ils ne l’imaginaient. »