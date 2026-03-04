Guerschon Yabusele brille dans la défaite face au Thunder

Privé de Shai Gilgeous-Alexander, laissé au repos, le Thunder n’a pas livré son match le plus propre, mais a tout de même fait respecter la hiérarchie face aux Bulls (116-108). Guerschon Yabusele est le meilleur joueur de Chicago avec 18 points et 12 rebonds.

Dès l’entre-deux, le ton est donné : maladresses, lay-up manqués, passes dans les tribunes et tirs forcés s’enchaînent. Les deux équipes semblent à court de rythme. Le Thunder, toujours privé de Jalen Williams, Ajay Mitchell et Isaiah Hartenstein, affiche un visage inhabituellement désorganisé.

Chicago, de son côté, peine logiquement à trouver de la fluidité face à la défense extérieure du Thunder. À la fin du premier quart-temps, les deux formations cumulent un vilain 15/47 au tir, dont un 6/20 dans la raquette. Dans ce contexte chaotique, les Bulls restent au contact (26-22).

Profitant de l’absence d’Hartenstein, les intérieurs de Chicago s’imposent physiquement. Guerschon Yabusele se montre particulièrement agressif. Le Français inscrit 15 points et capte 8 rebonds en première mi-temps (à 6/11 au tir), multipliant les initiatives, à l’extérieur comme près du cercle. Comme sur ce dunk rageur après une pénétration entamée depuis la ligne à 3-points. Son activité permet aux Bulls de rester dans le match face à un Thunder qui peine à imposer son rythme. À la pause, les Bulls n’ont plus qu’un point de retard (55-54).

Un quart-temps suffit au Thunder

Le tournant intervient au début du troisième quart-temps. Brièvement mené 60-59, Oklahoma City enclenche un 14-3 impulsé par un dunk de Chet Holmgren. Le Thunder accélère, trouve enfin de l’adresse et exploite mieux les espaces. Jared McCain (20 points) et Aaron Wiggins (18 points) dynamisent l’attaque et combinent pour 19 points dans le troisième quart. Jaylin Williams (17 points, 16 rebonds) domine les débats dans la peinture, et OKC boucle la période sur un 8-2, dont un tir primé de McCain, pour s’envoler à 87-76.

Comme si la tâche n’était pas déjà assez ardue, Chicago perd coup sur coup Josh Giddey et Matas Buzelis, tous deux victimes d’entorses de la cheville. Buzelis ne reviendra pas, parti directement aux vestiaires, tandis que Giddey tentera brièvement un retour avant de ressortir définitivement.

Malgré tout, les Bulls évitent la correction. Nick Richards a pris le relais de Yabusele et Collin Sexton plante un 3-points pour revenir à -6 dans la dernière minute (112-106). Mais le Thunder maîtrise les possessions finales pour s’imposer 116-108. Idéal avant de défier les Knicks au Madison Square Garden.

CE QU’IL FAUT RETENIR

OKC reprend ses distances. Le Thunder n’est pas aussi brillant qu’en début de saison, mais les champions NBA signent une 6e victoire en sept matches. Ce qui leur permet de prendre trois succès d’avance sur les Pistons, battus face aux Cavaliers, avec deux revers de moins que les Spurs.

Yabusele s’illustre. Dans le »small ball« des Bulls, Guerschon Yabusele est très à l’aise, et il signe sa meilleure première mi-temps en carrière avec 15 points et 8 rebonds. Jamais il n’avait pris autant de tirs dans une mi-temps (11). Il sera moins souverain après la pause mais son envie de jouer et son dynamisme sont contagieux.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.