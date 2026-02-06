Les Bulls espèrent enfin sortir du ventre mou

« Rester dans le ventre mou, c’est ce qu’on veut éviter. C’est ce que nous voyons depuis quatre ans, et on veut changer ça. » Arturas Karnisovas est sans équivoque pour décrire la philosophie des Bulls pour cette « trade deadline ».

Un an après avoir démonté la paire DeMar DeRozan – Zach LaVine, Chicago a poursuivi son démantèlement en transférant Nikola Vucevic vers les Celtics, ainsi que Coby White vers les Hornets.

Exit également deux joueurs importants dans la rotation locale, Ayo Dosunmu et Kevin Huerter, tout comme les anciens choix de Draft Dalen Terry et Julian Phillips. En retour, l’équipe basée dans l’Illinois a récupéré une flopée de jeunes arrières, Jaden Ivey, Rob Dillingham, Collin Sexton et Anfernee Simons, ainsi que Leonard Miller, Nick Richards et Guerschon Yabusele.

Sans oublier, selon les comptes effectués par ESPN, pas moins de neuf seconds tours de Draft (aucun premier tour). Après ces mouvements, Arturas Karnisovas ne parle pas de « reconstruction » à proprement parler, préférant parler d’une « étape » avec les priorités suivantes : jeunesse, flexibilité financière et le capital de choix de Draft.

Avec comme joueurs centraux désormais dans le projet des Bulls, Josh Giddey, Matas Buzelis et… Noa Essengue. Un sérieux rajeunissement qui doit pourtant permettre, à terme, d’atteindre les sommets de la ligue.

« Le play-in n’est pas notre objectif »

« Le play-in n’est pas notre objectif. C’est le titre qui l’est. On sait où on en est au classement, et on ne se satisfait pas d’être dans le ventre mou, que ce soit pour l’organisation ou pour nos fans. Parallèlement, nous sommes déterminés à construire de la bonne manière, sans brûler les étapes. Ce processus prend du temps, mais nous avons déjà opéré un changement significatif dans notre approche de la construction de l’effectif et du développement », défend le dirigeant.

Battue par les Raptors hier, son équipe occupe actuellement la 11e place à l’Est avec un bilan à 24 victoires et 28 défaites. À la lutte avec les Hornets notamment, Chicago est de nouveau parti pour jouer la course au play-in. De quoi le jouer pour la quatrième saison consécutive, sachant qu’ils ont été éliminés par Miami lors des trois dernières années ?

Une stagnation, après une première saison 2021/22 prometteuse autour du trio DeMar DeRozan – Zach LaVine – Nikola Vucevic, qui a poussé le vice-président du club à agir de nouveau.

« On a commencé ça l’année dernière. À l’approche de cette saison, beaucoup de décisions devaient être prises avec de nombreux free agents. Et c’était pour nous une excellente opportunité, lors de la date limite des transferts, d’agir pour obtenir un capital important de choix de Draft, tout en ciblant des joueurs très spécifiques afin de les observer jusqu’à la fin de la saison », poursuit Arturas Karnisovas.

Ce dernier se réjouit d’avoir préservé de la « flexibilité durable » en vue de l’intersaison. « La flexibilité nous permet d’être patients, mais aussi d’être décisifs lorsque la bonne opportunité se présente. Je pense que l’on n’a jamais trop de choix de Draft en ce qui concerne la marge de manœuvre pour le futur », termine-t-il.