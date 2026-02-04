Les Bulls envoient Coby White aux Hornets !

Né en Caroline du Nord et formé à North Carolina, Coby White est de retour au pays puisque ESPN annonce qu’il prend la direction des Hornets. L’arrière de Chicago est accompagné de Mike Conley, qui venait d’arriver de Minnesota, et ils sont échangés contre Collin Sexton, trois “second tour” de Draft et… Ousmane Dieng.

Eh oui, quelques minutes plus tôt, le Thunder avait envoyé Dieng à Charlotte en échange de Mason Plumlee, et le Français est donc déjà re-routé vers Chicago.

Comme on pouvait s’y attendre, les Bulls ont fait exploser leur effectif rempli de joueurs en fin de contrat, et c’est donc Coby White qui suit Nikola Vucevic, parti à Boston, et Kevin Huerter, transféré à Detroit. Il atterrit à Charlotte, à la bagarre pour une place au « play-in » avec… Chicago. Vu les mouvements depuis 24 heures et la forme du moment, mais aussi le fait de retrouver la Caroline du nord, Coby White doit être satisfait de son sort, et il renforce un secteur extérieur très intéressant avec LaMelo Ball, Kon Knueppel et Brandon Miller.

C’est dur pour Collin Sexton qui avait de son côté trouvé sa place aux Hornets depuis quelques semaines.

Quant à Mike Conley, il devrait négocier un « buy-out » pour sans doute rejoindre un candidat au titre dans quelques semaines. On parle même potentiellement d’un retour à… Minnesota !

Coby White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 65 25:45 39.4 35.4 79.1 0.4 3.1 3.5 2.7 1.8 0.8 1.7 0.1 13.2 2020-21 CHI 69 31:15 41.6 35.9 90.1 0.4 3.7 4.1 4.8 2.6 0.6 2.3 0.2 15.1 2021-22 CHI 61 27:28 43.3 38.5 85.7 0.3 2.7 3.0 2.9 2.2 0.5 1.1 0.2 12.7 2022-23 CHI 74 23:23 44.3 37.2 87.1 0.2 2.6 2.9 2.8 1.6 0.7 1.0 0.1 9.7 2023-24 CHI 79 36:28 44.7 37.6 83.8 0.6 4.0 4.5 5.1 2.4 0.7 2.1 0.2 19.1 2024-25 CHI 74 33:06 45.3 37.0 90.2 0.3 3.4 3.7 4.5 2.1 0.9 2.4 0.2 20.4 2025-26 CHI 29 29:04 43.8 34.6 80.5 0.2 3.5 3.7 4.7 2.4 0.7 3.0 0.1 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.