Jaden Ivey et Mike Conley arrivent à Chicago !

La « trade deadline » est fixée à dans deux jours et cela commence déjà à s’emballer en NBA ! Dans la foulée du transfert de Jaren Jackson Jr. à Utah, ESPN annonce maintenant un échange à trois équipes entre Chicago, Detroit et Minnesota.

Ainsi, Jaden Ivey (Pistons) et Mike Conley (Wolves) arrivent chez les Bulls, pendant que Kevin Huerter (Bulls) et Dario Saric (Bulls) débarquent chez les Pistons. Les Wolves ne récupèrent donc personne, lâchant en prime un premier tour de Draft 2026 (un « swap » protégé) aux Pistons, mais ils économisent en revanche une vingtaine de millions de dollars.

Sans doute que les dirigeants de Minnesota préparent quelque chose d’autre d’ici jeudi, alors que Giannis Antetokounmpo est annoncé dans leur viseur.

Les quatre joueurs impliqués dans le transfert seront, en tout cas, tous libres en fin de saison. Expérimentés, Mike Conley et Dario Saric auront des rôles limités chez les Bulls et les Pistons, pendant que Jaden Ivey tentera de relancer sa carrière à Chicago et que Kevin Huerter retrouvera de l’ambition collective à Detroit.