Les Grizzlies transfèrent Jaren Jackson Jr. chez le Jazz !

On savait Ja Morant sur le départ à Memphis, mais on n’imaginait pas que Jaren Jackson Jr. ferait ses valises avant lui. Car contrairement à ce qui se murmurait, les Grizzlies ne reconstruiront pas autour de leur intérieur, car ils ont décidé de l’envoyer chez le Jazz !

ESPN annonce que John Konchar, Jock Landale et Vince Williams Jr. accompagnent « JJJ » dans l’Utah, pendant que Walter Clayton Jr., Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang et surtout trois futurs « premier tour » de Draft font le chemin inverse.

À travers ce choix de se séparer de Jaren Jackson Jr, on comprend que les Grizzlies ont acté pour de bon leur reconstruction, accumulant déjà 12 « premier tour » de Draft sur les sept prochaines années et se créant la plus grosse « trade exception » de l’histoire de la Grande Ligue : 28.8 millions de dollars !

On peut imaginer que d’autres joueurs de Memphis, comme Ja Morant bien sûr, pourraient également changer d’air d’ici jeudi. Histoire de laisser le champ libre à Cedric Coward, Zach Edey, Jaylen Wells ou bien GG Jackson II.

Le Jazz a su profiter de cette opportunité pour récupérer un ancien Défenseur de l’année (2023), deux fois All-Star par le passé, et sous contrat garanti jusqu’en 2029.

Il sera associé à Lauri Markkanen dans la raquette mormone, avec Keyonte George ou encore Ace Bailey sur les lignes arrières. En attendant de trancher sur le dossier Walker Kessler et de faire partir Jusuf Nurkic ?

Jaren Jackson Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MEM 58 26:07 50.6 35.9 76.6 1.3 3.4 4.7 1.1 3.8 0.9 1.7 1.4 13.8 2019-20 MEM 57 28:27 46.9 39.4 74.7 1.0 3.6 4.6 1.4 4.1 0.7 1.7 1.6 17.4 2020-21 MEM 11 23:27 42.4 28.3 83.3 1.5 4.1 5.6 1.1 3.8 1.1 1.4 1.6 14.4 2021-22 MEM 78 27:15 41.5 31.9 82.3 1.5 4.3 5.8 1.1 3.5 0.9 1.7 2.3 16.3 2022-23 MEM 63 28:22 50.6 35.5 78.8 1.7 5.0 6.8 1.0 3.6 1.0 1.7 3.0 18.6 2023-24 MEM 66 32:11 44.4 32.0 80.8 1.3 4.2 5.5 2.3 3.6 1.2 2.4 1.6 22.5 2024-25 MEM 74 29:49 48.8 37.5 78.1 1.2 4.4 5.6 2.0 3.5 1.2 2.1 1.5 22.2 2025-26 MEM 45 30:43 47.5 35.9 79.7 0.9 4.8 5.8 1.9 3.8 1.0 2.2 1.5 19.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.