Ja Morant bientôt transféré par les Grizzlies ?

Après Trae Young, Ja Morant ? D’après ESPN, et pour la première fois depuis sa Draft, les Grizzlies sont en effet prêts à se séparer de leur meneur, et écouter les offres à son sujet, à moins d’un mois de la « trade deadline ».

En retour, il se murmure que les dirigeants de Memphis aimeraient récupérer des choix de Draft et des jeunes joueurs, alors que plusieurs équipes s’intéresseraient déjà au double All-Star, sous contrat garanti jusqu’en 2028. Comme les Timberwolves, qui le surveillaient en novembre ? Ou le Heat ? Ou les Kings ?

Néanmoins, ESPN ajoute que les Grizzlies n’ont pas complètement écarté l’idée de conserver Ja Morant, même si les présences de Cedric Coward, Zach Edey, Jaylen Wells ou encore GG Jackson II, tous âgés de 23 ans ou moins, pourraient les pousser à entamer une reconstruction autour d’eux (et de Jaren Jackson Jr.).

Ja Morant, qui fêtera ses 27 ans en 2026, est arrivé dans le Tennessee en 2019, en tant que deuxième choix de la Draft, et il avait gagné le trophée de « Rookie de l’année » en 2020. Enchaînant sur celui de MIP en 2022, au point d’être considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de la ligue jusqu’en 2023.

Avant que ses soucis extra-sportifs et ses blessures ne viennent ralentir sa progression et pousser ses dirigeants à reconsidérer son avenir à Memphis. Les prochaines semaines risquent, en tout cas, d’être animées…



Où Ja Morant finira-t-il la saison ?

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 30:57 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 32:35 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33:08 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 31:56 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35:20 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30:23 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 18 28:20 40.1 20.8 90.0 0.4 2.8 3.2 7.6 1.9 1.0 3.6 0.2 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.