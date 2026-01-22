Jusuf Nurkic espère terminer la saison avec le Jazz, mais…

Auteur de son meilleur match de la saison mardi, avec un « triple-double » (16 points, 18 rebonds, 10 passes) dans une victoire contre Rudy Gobert et Minnesota, Jusuf Nurkic est le joueur du Jazz qui a le plus de chances d’être échangé, d’ici la « trade deadline » du 5 février.

En effet, à quelques mois de la fin de son contrat, et avec son salaire annuel de 19.4 millions de dollars, le Bosnien aurait de quoi intéresser une équipe désireuse de dégraisser l’été prochain.

D’autant qu’il peut également apporter sportivement, avec un nouveau « double-double » de moyenne (10.9 points, 10.2 rebonds, 4.5 passes et 1.4 interception) et de solides écrans (4.7 « screen assists » de moyenne, personne ne fait mieux que lui en NBA), au cœur de sa douzième saison dans la Grande Ligue.

Un transfert ou un « buyout » ?

Même s’il est redevenu titulaire après la blessure de Walker Kessler, Jusuf Nurkic n’a donc aucune garantie de rester dans l’Utah.

« Je ne sais pas [ce qui va se passer]. J’adore évidemment être ici et c’est une super expérience jusqu’à présent, donc j’espère continuer l’aventure ici pendant longtemps. Mais on ne peut pas vraiment contrôler les choses » rappelle-t-il d’abord. « Être au cœur des rumeurs de transfert, ce n’est pas forcément une bonne ou une mauvaise chose. C’est un peu entre les deux. Mais si ça ne dépendait que de moi, je ne partirais pas et je finirais la saison avec le Jazz. »

Vétéran du vestiaire mormon, en compagnie de Kevin Love, Georges Niang et Kyle Anderson, Jusuf Nurkic se dit déjà un « Jazz pour la vie », après avoir seulement débarqué à Salt Lake City en juillet dernier. Néanmoins, ses jours semblent comptés et, tel un Khris Middleton à Washington, un « buyout » pourrait vite arriver sur la table s’il n’est pas transféré, écrivait récemment ESPN.

Histoire de lui permettre, à 31 ans passés, de rejoindre une équipe plus ambitieuse, quand on sait qu’il n’a encore jamais franchi le cap du premier tour des playoffs.

Jusuf Nurkić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 DEN 62 17:47 44.6 0.0 63.6 2.0 4.1 6.2 0.8 3.3 0.8 1.4 1.1 6.9 2015-16 DEN 32 17:06 41.7 0.0 61.6 2.0 3.4 5.5 1.3 2.8 0.8 1.7 1.4 8.2 2016-17 DEN 45 17:56 50.7 49.6 2.0 3.8 5.8 1.3 2.0 0.6 1.8 0.8 8.0 2016-17 POR 20 29:12 50.8 0.0 66.0 3.3 7.1 10.4 3.2 3.7 1.3 3.1 1.9 15.2 2017-18 POR 79 26:26 50.5 0.0 63.0 2.4 6.6 9.0 1.8 3.1 0.8 2.3 1.4 14.3 2018-19 POR 72 27:25 50.8 10.3 77.3 3.4 7.0 10.4 3.2 3.5 1.0 2.3 1.4 15.6 2019-20 POR 8 31:38 49.5 20.0 88.6 2.9 7.4 10.3 4.0 4.9 1.4 2.4 2.0 17.6 2020-21 POR 37 23:47 51.4 40.0 61.9 2.3 6.6 9.0 3.4 2.8 1.0 2.0 1.1 11.5 2021-22 POR 56 28:12 53.5 26.8 69.0 3.0 8.1 11.1 2.8 3.4 1.1 2.6 0.6 15.0 2022-23 POR 52 26:45 51.9 36.1 66.1 2.2 6.9 9.1 2.9 3.6 0.8 2.3 0.8 13.3 2023-24 PHO 76 27:21 51.0 24.4 64.0 2.9 8.1 11.0 4.0 3.3 1.1 2.3 1.1 10.9 2024-25 PHO 25 23:41 45.4 32.2 69.6 1.8 7.3 9.2 1.9 3.1 0.9 2.3 0.6 8.6 2024-25 CHA 26 18:07 49.7 28.3 62.7 1.5 5.0 6.5 2.6 2.0 0.7 1.5 0.7 9.2 2025-26 UTA 34 26:05 51.2 36.4 55.9 2.7 7.5 10.2 4.5 3.3 1.4 2.4 0.4 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.