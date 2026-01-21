Bientôt la fin de l’expérience Khris Middleton à Washington ?

Après avoir fait venir Trae Young en échange de CJ McCollum et Corey Kispert il y a deux semaines, les Wizards entendent se montrer encore actifs (et opportunistes ?) d’ici la « trade deadline » du 5 février.

The Athletic indique, en effet, que la franchise de la capitale pourrait jouer un rôle de « point de chute à contrats indésirables », à condition de récupérer des tours de Draft et/ou des jeunes joueurs en contrepartie.

Mais ce n’est pas tout : nos confrères ajoutent que Khris Middleton est un candidat de plus en plus crédible à un « buyout ». Pour le laisser ensuite libre de signer où il le souhaite pour la fin de saison (et les playoffs), après plusieurs mois à se comporter en grand frère.

Dans l’hypothèse où l’ailier n’est pas transféré dans les deux prochaines semaines, alors que son contrat expirant (de 33.3 millions de dollars) peut s’avérer attractif pour une équipe en quête de flexibilité financière.

À 34 ans passés, le champion 2021 n’a plus rien à voir avec le triple All-Star qu’il a pu être au début de la décennie, mais il reste capable de rendre de fiers services chez un prétendant au titre. Malgré des stats encore en baisse : 9.8 points, 4 rebonds et 3.3 passes (sur 24 minutes) à seulement 43% au shoot (dont 33% à 3-points).

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 17:36 44.0 31.1 84.4 0.1 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.1 6.1 2013-14 MIL 82 30:00 44.0 41.4 86.1 0.7 3.0 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30:06 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36:06 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 30:39 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36:22 46.6 35.9 88.4 0.5 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.1 2018-19 MIL 77 31:05 44.1 37.8 83.7 0.6 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 29:53 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33:22 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32:26 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24:16 43.6 31.5 90.2 0.8 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 55 27:02 49.3 38.1 83.3 0.7 3.9 4.7 5.3 2.6 0.9 2.3 0.3 15.1 2024-25 MIL 23 23:13 51.2 40.7 84.8 0.2 3.5 3.7 4.4 2.3 0.7 1.6 0.2 12.6 2024-25 WAS 14 22:04 41.3 27.7 86.8 0.6 3.1 3.7 3.4 1.6 1.3 1.4 0.2 10.7 2025-26 WAS 29 24:21 42.9 32.5 82.5 1.0 3.1 4.0 3.3 2.7 0.8 1.6 0.3 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.