Khris Middleton, un guide pour les jeunes pousses de Washington

Arrivé dans la capitale américaine en février dernier, Khris Middleton se retrouve dans une équipe des Wizards qui ne vise clairement pas le titre, mais qui tend à développer des jeunes.

Désormais accompagné de CJ McCollum, transféré depuis New Orleans durant l’été, l’ancien des Bucks occupe un rôle de mentor pour aider les jeunes pousses de Washington à grandir.

« Ces gars ont envie de jouer et c’est un environnement dans lequel tous les joueurs de basket veulent être » reconnaît Khris Middleton. « Les joueurs apportent beaucoup d’énergie et sont heureux de jouer au basket. C’est ce que j’aime à propos de ce groupe. Ils sont tous jeunes et ont tous soif d’apprendre. »

Avec une grande partie de l’effectif qui compte moins de trois saisons d’expérience, dont le duo de Français Bilal Coulibaly – Alexandre Sarr, Khris Middleton ne veut pas être ce qu’il appelle un « super vétéran », mais il souhaite que chacun des joueurs présents arrive à trouver un moyen de s'épanouir. Sur le terrain et en dehors, le champion 2021 et CJ McCollum servent de point de repère à cette jeune équipe.

« Nous avons une jeune équipe qui essaye de construire quelque chose puis nous avons ces deux vétérans et on sait ce que l’on va obtenir d’eux » admet Bub Carrington. « Leur régularité ne change jamais. Tout le monde ici ne cesse d’apprendre et de grandir jour après jour, mais ces deux-là ne changent jamais. »

Pas que des mentors

Bub Carrington explique qu’il pose beaucoup de questions à ses coéquipiers plus âgés, afin de savoir comment rester en bonne santé durant toute une saison, mais il a aussi demandé des conseils pour investir son argent.

« Ils disent que je suis agaçant, mais moi je suis sérieux » s’amuse le joueur de 20 ans. « J’ai d’abord beaucoup parlé avec CJ et j’échange de plus en plus avec Khris. Il a commencé à parler parce que c’est un gars timide au début. Tout le monde leur parle tout le temps. »

Mais l’apport de Khris Middleton et de CJ McCollum ne se limite pas simplement à cette mission de mentorat. L’entraîneur de l’équipe, Brian Keefe, espère que ce duo pourra aider l’équipe à s’améliorer sur le terrain.

Des prémices d’amélioration ont déjà pu être aperçues entre le mois de février et le mois de mars de la saison dernière où Washington, pourtant embourbée dans une saison très compliquée, avait réalisé un « run » de six victoires en dix matchs avec deux succès en déplacement face aux Pistons et aux Nuggets.

« Nous pourrions parler pendant des heures de leur leadership, de leur manière de fonctionner ou encore de comment ils s’entraînent. C'est inestimable » avoue Brian Keefe. « Cela déteint sur tout le monde, mais il y a aussi ce qu’ils savent faire sur le terrain. Ils ont tout connu que ce soit des bonnes ou des mauvaises situations. »