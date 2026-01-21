Stats & Highlights | Les Wolves s’effondrent à Utah

Les Wolves sont toujours aussi difficiles à cerner puisque les voilà qui tombent à Utah, un adversaire pourtant largement à leur portée alors que Lauri Markkanen était absent, et que le Jazz n’avait toujours pas gagné cette saison sans son leader. Les partenaires de Rudy Gobert ont complètement craqué dans le dernier quart-temps face à un Keyonte George qui signe son record en carrière avec 43 points ! Le Jazz marque sur onze possessions de suite en début de 4e quart-temps pour effacer un déficit de 15 points, et finalement s’imposer 127-122.

Face à Gobert, Jusuf Nurkic y va de son triple-double (16 points, 18 rebonds, 10 passes), le deuxième de sa carrière, tandis que le rookie Ace Bailey ajoute 20 points. En face, Anthony Edwards inscrit 38 points, mais c’est insuffisant.

Au lendemain du revers à Golden State, le Heat rebondit en s’imposant 130-117 à Sacramento. C’est leur première victoire à l’extérieur après quatre échecs de rang. Miami a pris le contrôle dès la première mi-temps, atteignant la pause avec une avance de 13 points après un deuxième quart-temps à 45 points.

Très adroit derrière l’arc, le Heat a terminé la rencontre à 50% à 3-points (21/42), tandis que Bam Adebayo (25 points) et Norman Powell (22 points) sont les plus en vue en attaque. Côté Kings, DeMar DeRozan (23 points) et Russell Westbrook (22 points) n’ont pas suffi à éviter une deuxième défaite consécutive.

Utah – Minnesota : 127-122

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 110 PHO 116 CHI 138 LAC 110 HOU 111 SAS 106 UTH 127 MIN 122 DEN 107 LAL 115 GSW 127 TOR 145 SAC 117 MIA 130

Sacramento – Miami : 117-130

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.