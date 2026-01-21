Matchs
Stats & Highlights | Les Wolves s'effondrent à Utah

NBA – Avec un Keyonte George en mode record, le Jazz renverse les Wolves dans le dernier quart-temps. Le Heat se reprend du côté de Sacramento.

jazz wolvesLes Wolves sont toujours aussi difficiles à cerner puisque les voilà qui tombent à Utah, un adversaire pourtant largement à leur portée alors que Lauri Markkanen était absent, et que le Jazz n’avait toujours pas gagné cette saison sans son leader. Les partenaires de Rudy Gobert ont complètement craqué dans le dernier quart-temps face à un Keyonte George qui signe son record en carrière avec 43 points ! Le Jazz marque sur onze possessions de suite en début de 4e quart-temps pour effacer un déficit de 15 points, et finalement s’imposer 127-122.

Face à Gobert, Jusuf Nurkic y va de son triple-double (16 points, 18 rebonds, 10 passes), le deuxième de sa carrière, tandis que le rookie Ace Bailey ajoute 20 points. En face, Anthony Edwards inscrit 38 points, mais c’est insuffisant.

Au lendemain du revers à Golden State, le Heat rebondit en s’imposant 130-117 à Sacramento. C’est leur première victoire à l’extérieur après quatre échecs de rang. Miami a pris le contrôle dès la première mi-temps, atteignant la pause avec une avance de 13 points après un deuxième quart-temps à 45 points.

Très adroit derrière l’arc, le Heat a terminé la rencontre à 50% à 3-points (21/42), tandis que Bam Adebayo (25 points) et Norman Powell (22 points) sont les plus en vue en attaque. Côté Kings, DeMar DeRozan (23 points) et Russell Westbrook (22 points) n’ont pas suffi à éviter une deuxième défaite consécutive.

Utah – Minnesota : 127-122

Utah Jazz / 127 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Cody Williams 29 4/5 0/1 0/0 1 2 3 1 2 0 1 1 -9 8 11
Keyonte George 40 15/28 6/13 7/8 0 0 0 3 4 2 6 0 -6 43 28
Airious Bailey 33 8/17 3/8 1/1 1 4 5 1 2 1 3 0 2 20 15
Isaiah Collier 26 7/10 1/1 3/7 0 4 4 10 3 1 1 1 9 18 26
Jusuf Nurkic 31 7/11 0/1 2/3 3 15 18 10 5 1 2 1 8 16 39
Kyle Filipowski 34 3/6 2/3 3/4 3 5 8 4 5 1 3 0 15 11 17
Walter Clayton Jr. 13 2/5 0/0 1/1 0 3 3 0 0 0 0 0 16 5 5
Svi Mykhailiuk 17 1/2 0/1 2/2 0 3 3 0 0 1 0 0 -7 4 7
Kyle Anderson 17 1/3 0/1 0/0 0 1 1 2 1 1 0 1 -3 2 5
Total 48/87 12/29 19/26 8 37 45 31 22 8 16 4 127
Minnesota Timberwolves / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Anthony Edwards 39 11/28 5/15 11/12 1 7 8 3 0 2 1 0 7 38 32
Julius Randle 34 7/16 1/5 4/6 2 0 2 3 2 3 3 0 -1 19 13
Jaden McDaniels 35 7/16 2/7 2/2 2 4 6 6 3 1 5 1 3 18 18
Donte DiVincenzo 33 5/12 3/9 2/2 1 4 5 8 3 2 2 0 -14 15 21
Rudy Gobert 29 5/5 0/0 1/5 3 7 10 0 2 2 0 4 -6 11 23
Naz Reid 28 5/15 3/9 0/0 3 6 9 4 4 0 0 0 -3 13 16
Jaylen Clark 17 2/2 0/0 0/0 2 0 2 0 0 1 0 0 -2 4 7
Joan Beringer 5 2/3 0/0 0/0 1 2 3 0 0 0 0 0 -2 4 6
Mike Conley 16 0/3 0/2 0/0 0 1 1 2 2 1 0 0 -5 0 1
Nah'Shon Hyland 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 2 1 0 0 1 -2 0 3
Total 44/100 14/47 20/27 15 31 46 28 17 12 11 6 122

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Sacramento – Miami : 117-130

Sacramento Kings / 117 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
DeMar DeRozan 35 6/12 1/2 10/10 0 4 4 5 3 0 2 0 -19 23 24
Russell Westbrook 31 9/14 1/6 3/4 1 1 2 7 3 2 6 1 -13 22 22
Zach LaVine 22 7/10 3/4 1/2 0 1 1 5 2 0 1 0 -3 18 19
Maxime Raynaud 18 3/6 1/1 0/0 0 8 8 0 0 2 0 0 -6 7 14
Precious Achiuwa 22 2/4 0/1 2/2 0 5 5 1 1 1 2 0 -9 6 9
Malik Monk 30 6/13 4/10 2/2 0 2 2 2 3 0 1 0 -3 18 14
Nique Clifford 24 4/10 1/4 0/0 1 2 3 1 0 0 0 1 -1 9 8
Domantas Sabonis 17 3/8 0/1 0/1 1 9 10 3 2 0 0 0 -4 6 13
Dylan Cardwell 22 2/3 0/0 0/0 5 7 12 1 5 1 0 2 -3 4 19
Dennis Schroder 19 2/7 0/1 0/0 0 2 2 2 1 0 3 0 -4 4 0
Total 44/87 11/30 18/21 8 41 49 27 20 6 15 4 117
Miami Heat / 130 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Bam Adebayo 30 8/15 4/5 5/7 0 7 7 5 1 1 1 1 13 25 29
Norman Powell 31 8/16 4/6 2/3 0 3 3 2 2 0 4 0 13 22 14
Andrew Wiggins 30 7/12 3/7 2/2 0 3 3 2 1 1 2 1 12 19 19
Pelle Larsson 26 7/9 0/1 2/3 3 3 6 9 4 1 0 0 10 16 29
Davion Mitchell 20 2/5 2/3 0/0 0 3 3 7 0 0 0 0 11 6 13
Simone Fontecchio 19 5/11 5/9 0/0 2 5 7 0 1 0 0 0 1 15 16
Jaime Jaquez Jr. 33 5/12 1/2 2/4 4 5 9 3 1 2 2 0 5 13 16
Nikola Jovic 19 3/11 2/5 0/2 1 4 5 2 2 0 1 0 1 8 4
Myron Gardner 15 2/4 0/2 1/1 0 1 1 3 0 0 0 0 -1 5 7
Kasparas Jakučionis 17 0/3 0/2 1/2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0
Total 47/98 21/42 15/24 12 34 46 33 13 6 10 2 130

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

