Avec Jalen Green de retour, les Suns l’emportent à Philadelphie

Face à une équipe de Philadelphie en action la veille, et qui était donc privée de Joel Embiid ainsi que Paul George, les Suns avaient une belle carte à jouer en Pennsylvanie, malgré un « back-to-back » à négocier aussi. D’autant que Jalen Green était en tenue, leur permettant en revanche d’aligner un effectif au complet.

C’est d’ailleurs cette différence de forces en présence qui a probablement joué en faveur de Phoenix, venu l’emporter chez les Sixers (116-110) grâce à une deuxième mi-temps plus aboutie. Et avec un bon Devin Booker (27 points), pour répondre à VJ Edgecombe (25 points, 7 rebonds) et Kelly Oubre Jr. (21 points).

Sorti vainqueur de son duel à distance avec Tyrese Maxey (20 points mais à 7/25), un autre All-Star, Devin Booker a surtout pu compter sur l’apport déterminant de son banc. Sans parler du revenant Jalen Green (12 points), Grayson Allen (16 points, 6 passes, 5 rebonds), Jordan Goodwin (16 points) et Oso Ighodaro (12 points) ont ainsi rendu une copie très propre.

C’est en tout cas après la pause que les Suns ont fait la différence dans cette partie. Agressifs et même parfaits aux lancers-francs (20/20), les visiteurs se sont détachés avec un « run » de 14-5 en fin de troisième quart-temps. Articulé autour de Devin Booker et Grayson Allen, cela a puni des Sixers maladroits et désorganisés en défense.

L’adresse à 3-points, plus importante du côté de Phoenix, a également fait mal aux locaux, qui se sont retrouvés à -17 mais qui ont fait tout leur possible pour inverser la tendance, entre l’activité d’Andre Drummond au rebond et le réveil de Tyrese Maxey. Sans pour autant y parvenir, puisque l’écart à combler était trop conséquent face à une formation aussi solide que celle de l’Arizona.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Au complet, Phoenix a eu Philadelphie à l’usure. Cela fait maintenant 12 victoires en 16 matches pour les Suns, plus que jamais en lice pour une place dans le Top 6 de l’Ouest et qui peuvent, en prime, se réjouir d’être enfin au complet. Solide et armée de chaque côté, dans le cinq comme sur le banc, l’équipe monte en puissance et ses joueurs sont en confiance, ce qui leur offre la possibilité de créer des différences en l’espace de quelques minutes, autour de Devin Booker. C’est ce qui s’est passé cette nuit, au beau milieu du troisième quart-temps, alors que les Sixers faisaient encore jeu égal – voire plus – jusqu’à ce 14-2, déterminant.

– Le retour de Jalen Green. Absent deux semaines au début de la saison, à cause de son ischio-jambier, Jalen Green avait pu disputer deux matches avec les Suns, qu’il avait rejoints cet été. Avant de se re-blesser à l’ischio-jambier – car revenu trop tôt ? – et de manquer quasiment deux mois et demi supplémentaires. Semble-t-il enfin débarrassé de ses pépins physiques, l’ancien des Rockets a donc pu rejouer, en sortie de banc, et sa reprise est encourageante (12 points en 20 minutes et à 4/11). Sa capacité à se créer son shoot en sortie de dribble, comme sur son joli « stepback » en troisième quart-temps, devrait beaucoup aider Phoenix.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.