Les Lakers se remettent à l’endroit à Denver

La lutte pour la 2e place de la conférence Ouest est intense, et la bonne affaire de la soirée est à mettre au crédit des Rockets, vainqueurs des Spurs, mais aussi des Lakers, qui l’emportent chez les Nuggets, avec un triple-double de Luka Doncic.

Le match débute sur un rythme offensif très élevé. Denver démarre parfaitement, affichant un impeccable 5/5 au tir et une adresse extérieure redoutable. Jamal Murray et Spencer Jones sanctionnent chaque espace, tandis que les Nuggets prennent rapidement l’avantage. Côté Lakers, Luka Doncic est immédiatement en feu, avec 16 points dans le premier quart-temps, bien aidé par un Deandre Ayton actif près du cercle. Malgré un tir au buzzer de LeBron James, Los Angeles accuse déjà un retard de neuf points après douze minutes (37-28).

Dans le deuxième quart-temps, les Lakers tentent de revenir grâce à Drew Timme et quelques éclairs de LeBron James, mais leur défense ne tient pas. Jamal Murray enchaîne les pénétrations et punit les erreurs adverses. Denver reprend le contrôle et creuse l’écart, profitant d’un Lakers en difficulté collective.

La fin de première mi-temps est même catastrophique pour Los Angeles : Jamal Murray conclut sur une séquence exceptionnelle de 35 secondes, ponctuée par un tir du milieu de terrain au buzzer. À la pause, Denver mène 71-57.

Des Lakers aux deux visages

Au retour des vestiaires, le scénario bascule. Les Lakers montent nettement en intensité défensive, perturbant le jeu de Denver. Luka Doncic prend les commandes, enchaînant tirs extérieurs et passes décisives, tandis que LeBron James apporte son impact physique. Los Angeles inflige un 29-17 aux Nuggets dans le troisième quart-temps et revient à seulement deux points avant l’ultime période (88-86). Jamal Murray, dominant en première mi-temps, devient beaucoup plus discret.

Le dernier quart-temps est d’abord accroché, et les deux équipes se rendent coup pour coup. Les Lakers égalisent rapidement, mais peinent encore à passer devant. Le tournant intervient à sept minutes de la fin : Luka Doncic inscrit deux lancers-francs qui donnent enfin l’avantage à Los Angeles. S’ensuit un impressionnant 16-0, porté par la Slovène et Marcus Smart, tandis que la défense californienne étouffe complètement Denver, plongé dans une longue disette offensive.

Malgré quelques réactions tardives des Nuggets, les Lakers restent solides dans la gestion du money time. Denver est contraint de jouer la faute, sans parvenir à inverser la tendance. Portés par un Doncic en triple-double (38 points, 13 rebonds, 10 passes) et une domination totale en seconde mi-temps, les Lakers s’imposent finalement 115-107 pour rester au contact de la lutte pour la 2e place et garder leurs distances avec les Suns, qui klaxonnent pour entrer dans le Top 6.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Ayton jette l’éponge. Touché au visage en fin de première mi-temps, Deandre Ayton n’est pas revenu sur le parquet au début du troisième quart-temps, laissant sa place dans le cinq de départ à Jaxson Hayes. En 15 minutes de jeu lors de la première période, avant de se blesser, il avait inscrit quatre points et capté huit rebonds, avec un tir réussi sur cinq tentatives. Selon le staff médical, le pivot souffre de l’oeil gauche.

– Murray ciblé. Pendant une mi-temps, Jamal Murray a joué comme l’un des meilleurs joueurs au monde avec 26 points, dont un 3-points du milieu de terrain au buzzer de la fin de la mi-temps. Au retour des vestiaires, changement de plan côté Lakers, et le meneur a été complètement étouffé, au point d’attendre la dernière minute pour inscrire ses deux uniques points de la 2e mi-temps. Marcus Smart l’a beaucoup gêné, mais c’est collectivement que les Lakers l’ont muselé, et du même coup asphyxié l’attaque de Denver.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.