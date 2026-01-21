Parfois à la peine pour finir leurs matchs cette saison, les Rockets ont cette fois assuré dans le « money time ». Les hommes d’Ime Udoka ont remporté le derby texan face aux Spurs (111-106) qui restaient sur trois victoires de suite. Une victoire – la 3e de rang pour Houston – marquée par les belles sorties d’Alperen Sengun (20 points, 13 rebonds et 9 passes) et de Reed Sheppard (21 points).

Et surtout par la grosse maladresse affichée par leurs adversaires (39%), à l’instar d’un Victor Wembanyama qui a eu beaucoup de mal à s’exprimer en seconde période (14 points à 5/21 en tout, dont 0/7 de loin). Cette maladresse n’a pas vraiment sauté aux yeux dans les trois premiers quart-temps d’une partie longtemps dominée par les visiteurs.

Ces derniers, portés par la réussite à 3-points de Julian Champagnie (27 points avec 8/16 de loin), avaient pris plus de 10 points d’avance après douze premières minutes très offensives (28-39). Cet écart est resté d’actualité jusqu’à la pause (60-70), mais également pendant une bonne partie du troisième quart-temps. La fin de celui-ci a eu l’effet d’un déclic pour les locaux, boostés par leurs remplaçants, Clint Capela et surtout Reed Sheppard.

La grosse panne offensive des Spurs

Ce dernier, avec Kevin Durant, a été le joueur clé dans le 13-0 infligé par Houston pour revenir à hauteur de San Antonio. En parallèle, l’attaque des Spurs s’est décomposée, avec plusieurs possessions terminées par des tirs lointains et hasardeux de Keldon Johnson. Pendant cinq minutes, les visiteurs n’ont pas marqué, mais ont retrouvé un peu d’air grâce à Dylan Harper, mais également De’Aaron Fox.

Seulement, dans les deux dernières minutes, Jabari Smith Jr. a signé un tir à mi-distance important, auquel « Wemby » n’a pas été en mesure de répondre. Puis Sengun a enfoncé Luke Kornet – envoyé sur le parquet pour répondre à la taille d’en face – au poste pour offrir deux possessions d’avance à Houston (108-104). La réponse des Spurs ? Un tir derrière l’arc beaucoup trop court de Wembanyama, suivi d’un raté d’un Stephon Castle pas beaucoup plus inspiré (13 points à 5/19) de la même distance.

Les Rockets, qui ont limité leurs adversaires à 14 points dans le dernier quart-temps, ont pu finir le boulot sur la ligne des lancers-francs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Victor Wembanyama muselé. Son unique panier en seconde période n’est intervenu que dans les derniers instants sur une claquette, quand le match était déjà joué. Ballon perdu ligne de fond face à une prise à deux, un « fadeaway » trop bien contesté par Kevin Durant, un autre qui a ricoché sur le cercle alors qu’il s’en éloignait… « Wemby » n’a pas pu s’exprimer comme à son habitude dans le dernier quart-temps. La bonne idée aurait peut-être été de le servir plus souvent poste bas, plutôt qu’au niveau de la ligne des lancers-francs.

– Le facteur X Reed Sheppard. Après une passe en mode « touchdown » en direction de Kevin Durant, son 4e quart-temps a démarré par un airball sur un tir beaucoup trop lointain. Signe de son énergie et sa confiance, le meneur de jeu a converti un panier primé dans le corner quelques secondes plus tard, puis intercepté un ballon finalement transformé en contre-attaque par Dorian Finney-Smith. Le remplaçant a été un élément moteur dans le 13-0 infligé par les Rockets à cheval sur les 3e et 4e quart-temps. Mais il ne s’est pas arrêté là. À cinq minutes de la fin, il a converti un nouveau tir à 3-points clé. Un premier, puis un second en sortie de dribble pour redonner l’avantage à son équipe, avant de finir sa séquence avec une pénétration, soit huit points de suite. Le meneur, qui s’est même permis de contrer Julian Champagnie derrière l’arc, a inscrit 12 de ses 21 points dans le dernier quart-temps. Quasiment autant que toute l’équipe adverse !

– Retard à l’allumage. Le coup d’envoi de la rencontre a été retardé de 22 minutes car un joueur – visiblement Stephon Castle – a tordu un arceau avant le début de la rencontre, nécessitant son remplacement. Une équipe de maintenance est intervenue pour placer un niveau à bulle sur l’arceau avant de commencer les travaux. Trois personnes sur des échelles ont travaillé sur le panier pendant quelques minutes tandis que les Spurs ont quitté le terrain momentanément pour retourner aux vestiaires. Ce qui n’a pas empêché l’arceau d’être à nouveau « capricieux » dans le 4e quart-temps…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.