Groggy, les Warriors explosent face aux Raptors

Publié le 21/01/2026 à 6:50

NBA – Le trio Ingram-Barnes-Quickley cumule 88 points et Toronto a mené tout le match pour renouer avec la victoire (135-112). Jonathan Kuminga (20 points, 7 rebonds) a retrouvé du temps de jeu.

quickley warriorsLes Warriors étaient de retour sur le parquet du Chase Center vingt-quatre heures après avoir perdu Jimmy Butler pour le reste de la saison… et ils avaient clairement la gueule de bois. Les Raptors en ont immédiatement profité avec un 10-0 pour entamer le match. L’adresse d’Immanuel Quickley (40 points, 10 passes) et de Gradey Dick continue de faire rapidement grimper l’écart (28-10). Ce sont deux tirs à 3-points de Gary Payton II qui stoppent l’hémorragie, mais Scottie Barnes (26 points, 11 passes, 7 rebonds) maintient les Warriors dans le dur (41-28).

Comme annoncé après le dernier match et avant celui-ci, Steve Kerr décide alors de lancer Jonathan Kuminga. En manque flagrant de rythme, l’ailier ne fait guère mieux que ses coéquipiers.

Alors que Sandro Mamukelashvili (14 points, 12 rebonds) fait un trois sur trois à 3-points, les Warriors sont eux à 3/17, et Toronto entame le deuxième quart-temps sur un 18-3 pour passer à +28 (59-31)… Il faut un bon passage de Stephen Curry (16 points, 6/16 aux tirs), jusqu’ici maladroit, pour ramener Golden State à -20 à la pause (70-50).

Toronto se fait une frayeur…

Le duo Quickley–Barnes ne relâche pas la pression. Le All-Star est au four et au moulin, tandis que son meneur est toujours aussi bouillant. L’écart atteint alors la barre des trente unités (91-61). Les Warriors passent alors en défense de zone pour casser le rythme des Canadiens, et la stratégie fonctionne…

Toronto perd un peu de sa superbe, tandis que 9 points de Buddy Hield (25 points, 6/6 à 3-points) et 12  de Jonathan Kuminga permettent à Golden State de réduire leur retard de moitié (108-94).

Brandon Ingram (22 points, 5 rebonds, 5 passes) redonne de l’air aux Raptors dès le début du dernier quart-temps, mais les Dubs, portés par leur public, une intensité défensive décuplée et la main chaude de Buddy Hield, continuent de grappiller leur retard (125-116)…

Toronto s’en remet alors à Immanuel Quickley, Brandon Ingram et Scottie Barnes pour répondre à la déferlante de Golden State. Le trio des Raptors prend ses responsabilités pour valider une victoire somme toute logique.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Record en carrière égalé pour Immanuel Quickley. Absent contre les Clippers et décevant contre les Lakers, le meneur de Toronto a attrapé le guidon à pleines mains pour se remettre en selle. Il a égalé son record sur un match avec 40 points, mais aussi 10 passes décisives. Il a marqué 11 points à 100% de réussite en premier quart temps pour donner le contrôle du match à son équipe. Il a récidivé dans un troisième quart temps qui s’est joué à cent à l’heure, scorant 14 points à 5/6 aux tirs. Il a terminé la rencontre à 7/8 à 3-points et 11/11 aux lancers.

Retour convaincant pour Jonathan Kuminga. Non utilisé lors des seize derniers matchs, Jonathan Kuminga a retrouvé la rotation de Steve Kerr pour pallier la perte de Jimmy Butler. À l’image de son équipe, le Congolais a eu du mal lors de son entrée en jeu en deuxième quart temps. Il a cependant trouvé son rythme en troisième quart-temps. Il a marqué 12 de ses 20 points lors des six derniers minutes de la période, utilisant ses qualités athlétiques pour prendre de vitesse la défense de Toronto. Si son sursaut ne fut pas suffisant pour éviter la défense de Golden State, il aura l’opportunité de montrer toute sa valeur jusqu’à la date butoir des transferts. C’est une aubaine pour lui mais aussi pour les Warriors dans l’optique d’un futur éventuel transfert.

42. Dans un match qu’ils ont dominé face à des Warriors toujours sous le choc de la perte de Jimmy Butler, les Raptors ont fait un festival offensif. Ils ont terminé le match avec 42 passes décisives sur 51 paniers marqués, 60% de réussite aux tirs et 62% à 3-points. Six joueurs ont marqué neuf points ou plus.

Golden State Warriors / 127 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Stephen Curry 25 6/16 2/7 2/3 0 3 3 3 1 1 1 0 -25 16 11
Quinten Post 18 5/9 2/3 0/0 4 3 7 0 2 0 0 0 -10 12 15
Brandin Podziemski 22 4/10 1/7 2/5 0 3 3 2 2 1 2 1 -24 11 7
Moses Moody 18 5/7 0/2 0/1 3 2 5 0 0 0 0 0 -20 10 12
Draymond Green 22 3/9 0/4 0/0 3 3 6 5 0 0 2 0 -27 6 9
Buddy Hield 19 7/8 6/6 5/5 1 0 1 2 0 1 0 0 10 25 28
Jonathan Kuminga 21 7/10 1/3 5/8 1 4 5 2 1 1 2 0 3 20 20
Pat Spencer 9 4/4 1/1 0/0 0 1 1 5 1 0 0 0 3 9 15
Gary Payton II 11 3/4 2/2 1/2 0 0 0 0 2 1 2 0 3 9 6
De'Anthony Melton 21 2/6 0/3 2/2 1 2 3 5 3 1 5 0 2 6 6
Gui Santos 15 1/2 1/2 0/0 0 0 0 2 4 0 1 0 -14 3 3
LJ Cryer 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 0 0
Malevy Leons 2 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -3 0 0
Trayce Jackson-Davis 12 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 8 0 0
Will Richard 23 0/4 0/3 0/0 0 0 0 1 2 1 1 0 7 0 -3
Total 47/91 16/43 17/26 14 21 35 28 20 7 16 1 127
Toronto Raptors / 145 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Immanuel Quickley 34 11/13 7/8 11/11 0 2 2 10 4 2 3 0 1 40 49
Scottie Barnes 39 12/18 0/1 2/2 2 5 7 11 1 0 4 0 10 26 34
Brandon Ingram 36 8/17 4/6 2/2 1 4 5 5 2 1 1 1 12 22 24
Gradey Dick 23 3/6 2/5 2/2 2 1 3 0 4 1 1 0 17 10 10
Jamal Shead 30 4/6 2/2 0/0 1 0 1 8 2 1 2 0 24 10 16
Sandro Mamukelashvili 26 5/8 4/4 0/0 2 10 12 4 2 1 1 1 3 14 28
Jamison Battle 15 3/6 2/4 1/1 1 1 2 3 2 0 0 1 5 9 12
AJ Lawson 10 2/3 0/1 2/2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 6 6
Ochai Agbaji 12 2/6 0/3 0/0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 4 -3
Alijah Martin 2 0/0 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2
Jonathan Mogbo 11 1/3 0/0 0/0 1 4 5 0 2 0 0 0 6 2 5
Garrett Temple 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1
Total 51/86 21/34 22/22 10 28 38 42 22 6 15 3 145

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI110
PHO116
CHI138
LAC110
HOU111
SAS106
UTH127
MIN122
DEN107
LAL115
GSW127
TOR145
SAC117
MIA130

Par Melvin Karsenti
