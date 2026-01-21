Groggy, les Warriors explosent face aux Raptors

Les Warriors étaient de retour sur le parquet du Chase Center vingt-quatre heures après avoir perdu Jimmy Butler pour le reste de la saison… et ils avaient clairement la gueule de bois. Les Raptors en ont immédiatement profité avec un 10-0 pour entamer le match. L’adresse d’Immanuel Quickley (40 points, 10 passes) et de Gradey Dick continue de faire rapidement grimper l’écart (28-10). Ce sont deux tirs à 3-points de Gary Payton II qui stoppent l’hémorragie, mais Scottie Barnes (26 points, 11 passes, 7 rebonds) maintient les Warriors dans le dur (41-28).

Comme annoncé après le dernier match et avant celui-ci, Steve Kerr décide alors de lancer Jonathan Kuminga. En manque flagrant de rythme, l’ailier ne fait guère mieux que ses coéquipiers.

Alors que Sandro Mamukelashvili (14 points, 12 rebonds) fait un trois sur trois à 3-points, les Warriors sont eux à 3/17, et Toronto entame le deuxième quart-temps sur un 18-3 pour passer à +28 (59-31)… Il faut un bon passage de Stephen Curry (16 points, 6/16 aux tirs), jusqu’ici maladroit, pour ramener Golden State à -20 à la pause (70-50).

Toronto se fait une frayeur…

Le duo Quickley–Barnes ne relâche pas la pression. Le All-Star est au four et au moulin, tandis que son meneur est toujours aussi bouillant. L’écart atteint alors la barre des trente unités (91-61). Les Warriors passent alors en défense de zone pour casser le rythme des Canadiens, et la stratégie fonctionne…

Toronto perd un peu de sa superbe, tandis que 9 points de Buddy Hield (25 points, 6/6 à 3-points) et 12 de Jonathan Kuminga permettent à Golden State de réduire leur retard de moitié (108-94).

Brandon Ingram (22 points, 5 rebonds, 5 passes) redonne de l’air aux Raptors dès le début du dernier quart-temps, mais les Dubs, portés par leur public, une intensité défensive décuplée et la main chaude de Buddy Hield, continuent de grappiller leur retard (125-116)…

Toronto s’en remet alors à Immanuel Quickley, Brandon Ingram et Scottie Barnes pour répondre à la déferlante de Golden State. Le trio des Raptors prend ses responsabilités pour valider une victoire somme toute logique.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Record en carrière égalé pour Immanuel Quickley. Absent contre les Clippers et décevant contre les Lakers, le meneur de Toronto a attrapé le guidon à pleines mains pour se remettre en selle. Il a égalé son record sur un match avec 40 points, mais aussi 10 passes décisives. Il a marqué 11 points à 100% de réussite en premier quart temps pour donner le contrôle du match à son équipe. Il a récidivé dans un troisième quart temps qui s’est joué à cent à l’heure, scorant 14 points à 5/6 aux tirs. Il a terminé la rencontre à 7/8 à 3-points et 11/11 aux lancers.

– Retour convaincant pour Jonathan Kuminga. Non utilisé lors des seize derniers matchs, Jonathan Kuminga a retrouvé la rotation de Steve Kerr pour pallier la perte de Jimmy Butler. À l’image de son équipe, le Congolais a eu du mal lors de son entrée en jeu en deuxième quart temps. Il a cependant trouvé son rythme en troisième quart-temps. Il a marqué 12 de ses 20 points lors des six derniers minutes de la période, utilisant ses qualités athlétiques pour prendre de vitesse la défense de Toronto. Si son sursaut ne fut pas suffisant pour éviter la défense de Golden State, il aura l’opportunité de montrer toute sa valeur jusqu’à la date butoir des transferts. C’est une aubaine pour lui mais aussi pour les Warriors dans l’optique d’un futur éventuel transfert.

– 42. Dans un match qu’ils ont dominé face à des Warriors toujours sous le choc de la perte de Jimmy Butler, les Raptors ont fait un festival offensif. Ils ont terminé le match avec 42 passes décisives sur 51 paniers marqués, 60% de réussite aux tirs et 62% à 3-points. Six joueurs ont marqué neuf points ou plus.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.