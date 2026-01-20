Ce que la blessure de Jimmy Butler change pour les Warriors

C’était le scénario du pire, et il s’est très vite confirmé. Touché au genou lors du match contre Miami, Jimmy Butler va rester sur la touche pendant de longs mois. La star des Warriors est victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, synonyme de fin de saison, et bien plus encore. Pour Golden State, cette annonce bouleverse drastiquement les plans dans un horizon proche comme plus éloigné.

Quels espoirs pour cette saison sans Jimmy Butler ?

Le destin est parfois taquin, voire cruel. C’est donc contre son ancienne équipe du Heat, qu’il a quittée avec grand fracas, que Jimmy Butler a vu son genou se dérober à la réception d’un saut.

Son hurlement de douleur ne laissait guère de place au doute sur le caractère sérieux de la blessure. L’annonce du diagnostic, à peine deux heures après le buzzer final, laisse maintenant place au désarroi après le coup de froid. Golden State jouait sans doute son meilleur basket de la saison, avec 12 victoires lors des 16 dernières rencontres. La franchise de la Baie va désormais devoir faire son leader bis, qui montait clairement en puissance.

Sa capacité à donner du liant aux siens, sa présence au rebond offensif ou encore sa dureté soir après soir… Jimmy Butler est un joueur à part, quasi-irremplaçable par son style de jeu et son impact. Depuis le début de saison, les Warriors n’avaient gagné que deux de leurs six matchs disputés sans leur vétéran (Stephen Curry était également absent lors de cinq de ces six rencontres). Et son absence va laisser un vide considérable et forcer – dans l’espoir de rester compétitifs – de s’appuyer encore davantage sur Stephen Curry pour aimanter le jeu. Au risque de tirer également sur la corde pour le meneur qui a déjà manqué neuf matchs en 2025/26.

Actuellement à la huitième place de la Conférence Ouest, Golden State s’est constitué ces dernières semaines un petit matelas d’avance sur la zone de flottaison du play-in avec cinq victoires d’avance sur les Grizzlies (11e), six et demi sur les Mavericks (12e). Même si, à mi-saison, c’est encore trop peu pour s’estimer à l’abri.

Le cas Jonathan Kuminga complètement relancé ?

Pour remplacer Jimmy Butler numériquement, une solution semble toute désignée. Laissé sur le banc lors des 16 derniers matchs de Golden State, Jonathan Kuminga a le profil pour revenir dans la rotation. Le Congolais est loin d’être un défenseur aussi acharné et solide que Jimmy Butler, et sa demande de transfert peut laisser planer le doute sur son implication au sein des Warriors à l’heure actuelle. Mais l’équipe californienne aura besoin d’un appui offensif pour entourer Stephen Curry.

Brandin Podziemski s’en est occupé avec brio lundi avec sa meilleure performance de la saison (24 points, dont 17 après la sortie de Butler). Et Steve Kerr a surtout misé sur une approche collégiale pour compenser l’absence de son ailier, en responsabilisant Gary Payton III et Buddy Hield. « Nous devrons le faire en groupe si l’un des nôtres est touché » a insisté Stephen Curry en conférence de presse.

Mais Steve Kerr ne l’a pas caché, en dépit d’une mine crispée en conférence de presse, le retour de Jonathan Kuminga est « absolument » une option. Alternant le bon, occasionnellement, et le médiocre, régulièrement, cette saison, le joueur de 23 ans n’en reste pas moins un vrai danger par ses qualités athlétiques. Jonathan Kuminga tournait ces deux dernières saisons à 16.1 et 15.3 points, malgré un temps de jeu contenu. Et il avait su tirer son épingle du jeu en playoffs la saison dernière contre les Wolves, pourtant une des défenses les plus solides de la ligue, en tournant à 24.3 points par match lors des quatre derniers matchs de la série. Aux Warriors de trancher dans les prochaines heures de leur approche sur ce dossier épineux, en tournant la page Kuminga pour de bon, ou en offrant une nouvelle (et dernière ?) chance au joueur alors que cette fois, l’équipe a absolument besoin de son apport.

Les Warriors vont-ils passer de vendeurs à acheteurs avant la « trade deadline » ?

La question soulevée quelques lignes plus haut répondra à une partie de la question. Jonathan Kuminga pourrait, malgré les circonstances, être toujours sur le marché d’ici au 5 février. Les relations longtemps amères et devenues carrément glaciales entre le joueur et la franchise sont autant de bonnes raisons de clore définitivement la saga, même si elle ne rapportera en retour qu’une contrepartie modeste.

Golden State pourrait alors être poussé à agir dans les deux prochaines semaines pour tenter de se renforcer, à défaut de remplacer Jimmy Butler. Le contrat de ce dernier pourrait possiblement être utilisé, alors qu’il sera libre à l’été 2027 avec une saison restante à 56.8 millions de dollars pleinement garantie. Une franchise peut-elle accepter d’absorber le bail de l’ailier tout en récupérant un ou des tours de Draft en « compensation », et miser sur une équipe des Warriors en déclin ? Son salaire XXL, le 5e plus gros de toute la ligue, limite toutefois la marge de manœuvre de la franchise. Les rumeurs autour du potentiel intérêt de Golden State pour Anthony Davis (Mavericks), qui a exactement le même rémunération cette saison que Jimmy Butler, pourraient reprendre…

Les dirigeants de Golden State sont-ils prêts à tenter un ultime coup de poker pour tenter de laisser la fenêtre de tir du duo Stephen Curry – Draymond Green, déjà largement fermée, entrouverte ? Et même si c’est le cas, quels coups de poker sont réellement envisageables, alors que l’option Giannis ne semble pas vraiment d’actualité ?

Est-ce la vraie fin pour l’ère Curry ?

En récupérant l’ailier All-Star en cours de saison passée, les Warriors avaient assumé le choix d’une équipe vieillissante, mais qu’ils espéraient revigorée dans le jeu et l’envie par la venue de l’ancien joueur du Heat.

Avec Stephen Curry (37 ans), Jimmy Butler (36 ans) et Draymond Green (35 ans), la fenêtre de tir pour tenter de prolonger la dynastie Golden State était forcément réduite. Les trois joueurs sont sous contrat jusqu’en 2027, avec une « player option » pour Draymond Green la saison prochaine. La grave blessure de Jimmy Butler rebat les cartes et noircit un horizon déjà largement bouché.

Son absence jusqu’à la fin de la saison est actée, et le risque de le voir également manquer la reprise est important. Et il est impossible de prédire dans quel état de forme pourrait revenir le sextuple All-Star. La franchise californienne ne comptait déjà pas parmi les favorites pour le titre cette saison. Cette blessure de Jimmy Butler l’acte un peu plus encore. Et avec elle, c’est ce qui ressemblait à une dernière tentative vers la bague qui pourrait prendre fin. Et possiblement le dernier chapitre d’une des ères les plus exceptionnelles de l’histoire NBA.

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.2 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.5 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 * All Teams 26 31 54.2 35.1 80.5 2.2 3.0 5.1 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.3 2024-25 * MIA 25 31 54.0 36.1 80.1 2.2 3.0 5.2 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.0 2024-25 * GOS 1 29 58.3 0.0 84.6 1.0 1.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 25.0 Total 840 33 47.2 33.0 84.2 1.6 3.7 5.3 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.