Le dossier Jonathan Kuminga ? Pas une « distraction » chez les Warriors

« Il gère ça probablement mieux que je ne le ferais moi-même ! » La remarque de Draymond Green, interrogé sur la situation de son coéquipier Jonathan Kuminga, fait rigoler le plateau de Night Cap.

L’intérieur des Warriors est interrogé sur le dossier au lendemain de la demande de transfert formulée par l’ailier. Et à la sortie de la victoire des Californiens face aux Knicks la nuit passée. Preuve que, malgré cette agitation interne, les Warriors parviennent à garder la tête froide.

« Tout le monde ici peut dire avec certitude que ce ne sera pas une distraction, parce qu’il n’est pas une distraction », assure Draymond Green, dont le discours est similaire à celui de Stephen Curry, également questionné.

Des Warriors qui, malgré ce dossier, ont remporté 10 de leurs 14 derniers matchs. Ils comptent désormais quatre victoires et une défaite sur leur série de matchs à domicile en cours. De quoi prendre leurs distances avec les deux dernières places qualificatives pour le play-in, occupées par les Blazers et les Grizzlies (égalité avec les Clippers).

Une situation « unique »

Jonathan Kuminga, lui, contre lequelui les Warriors aimeraient récupérer des contrats expirants en priorité, n’a plus foulé le parquet depuis 14 matchs, s’entraînant individuellement et restant assis au bout du banc lors des rencontres. S’il ne s’est pas exprimé devant les journalistes depuis plusieurs jours, le joueur de 23 ans est apparu d’humeur joviale lorsqu’il a été aperçu dans le vestiaire ou au centre d’entraînement.

« C’est une situation tout à fait unique. Notre travail consiste à continuer de jouer et de gagner. Cela finira par se résoudre d’une manière ou d’une autre », se détache Stephen Curry, tant convaincu par le niveau de jeu affiché par sa formation, que par les bonnes ondes existantes dans le vestiaire.

De son côté, Jimmy Butler réaffiche sa proximité avec son jeune coéquipier : « On adore JK dans ce vestiaire. Ça ne changera pas. S’il s’avère qu’il ne doit plus être ici, on sera toujours derrière lui. C’est valable pour tout le monde. Je lui souhaite le meilleur ici, et je lui souhaite le meilleur ailleurs. »

Jonathan Kuminga, tout comme Jimmy Butler lors de certaines de ses précédentes étapes en NBA, souhaite poursuivre sa carrière ailleurs. Lorsque l’on l’interroge s’il veut que les Warriors accèdent à ce désir, il tempère immédiatement : « Hé, hé, hé, hé. Ça n’a rien à voir avec moi. Je veux que JK soit heureux. Au bout du compte, c’est tout ce que je veux. Quoi qu’il arrive, s’il y trouve de la joie et du bonheur, c’est ce que je souhaite. »

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 70 16:56 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GS 67 20:48 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GS 74 26:20 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GS 47 24:20 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 GS 18 24:47 43.1 32.0 74.1 1.6 4.6 6.2 2.6 1.7 0.3 2.4 0.3 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.