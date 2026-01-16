Les Warriors enchainent face aux Knicks

Après un mauvais début de match et la blessure de Jalen Brunson à Sacramento la veille, les Knicks dominent les premières minutes du match contre Golden State. Avec un 6/9 à 3-points, quatre rebonds offensifs et quatre ballons perdus de Golden State permettent à Miles McBride (25 points, 6 passes) et à OG Anunoby (25 points) de mettre New York à +17 (31-14).

C’est le deuxième cinq des Warriors, avec Jimmy Butler (32 points, 8 rebonds, 4 passes), qui sonne la révolte. La défense se met dans le match et l’ancienne star du Heat mène un 16-4 lors des quatre dernières minutes du quart-temps pour garder Golden State en embuscade (35-30).

Les Warriors prennent le dessus

Le quatrième tir primé de Moses Moody (21 points, 7/9 à 3 points) met les deux équipes dos à dos, à 40 partout. Alors que l’attaque des Knicks devient muette, seuls les rebonds offensifs de Karl-Anthony Towns (17 points, 20 rebonds) et les exploits personnels de Jordan Clarkson (11 points) gardent New York dans le coup.

Deux tirs primés de De’Anthony Melton et d’Al Horford, ainsi qu’un bon passage de Brandin Podziemski (19 points), mettent toutefois les Warriors devant à la pause (62-59).

Si Mikal Bridges (21 points) règle la mire pour débuter la deuxième mi-temps, Quinten Post et Stephen Curry (27 points, 7 passes) font de même. Les Warriors réussissent 4 tirs sur 5 à 3-points en trois minutes pour passer à +11 (78-67). Les Knicks poussent, mais Moses Moody ajoute trois nouveaux tirs primés pour confirmer le temps fort de Golden State (89-76). Un tir à 3-points de Landry Shamet relance New York, mais le duo Stephen Curry – Jimmy Butler ne relâche pas la pression (99-87).

New York trop court

Dans le sillage d’OG Anunoby, les Knicks démarrent fort la dernière période, mais Stephen Curry leur ferme la porte au nez. Il marque huit points de suite pour repousser les hommes de Mike Brown à -17 (113-96).

L’affaire semble pliée, mais le duo McBride–Anunoby lance un 10-2 qui relance le suspense (115-106). Jimmy Butler et Brandin Podziemski d’un côté, et Draymond Green de l’autre, s’assurent toutefois de tuer le match. C’est la quatrième victoire lors des cinq matchs à domicile pour Golden State.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Sans Jalen Brunson, les Knicks manquent de jus. Défaits à Sacramento la veille, les Knicks ont entamé la rencontre sur les chapeaux de roues. Malgré l’absence de Brunson, qui s’est tordu la cheville contre les Kings, New York a déroulé son jeu pour prendre 17 points d’avance après huit minutes de jeu. Une fois la défense de Golden State en place, les Knicks ont cependant eu beaucoup de mal sans leur maitre à jouer. Ils ont perdu les 40 dernières minutes de 30 points !

– Moses Moody confirme. Après son 4/8 à 3-points contre Portland lors du dernier match, Moses Moody a confirmé son renouveau en prenant feu contre les Knicks. Son 3/3 lors du premier quart temps a évité aux Warriors de se noyer dès les premières minutes du match. Il a continué sur cette lancée tout le reste de la rencontre. Il a ajouté trois tirs de loin en troisième quart temps pour briser toute tentative de retour de New York. Moody a terminé à 7/9 et son adresse change complètement la donne pour des Warriors à la recherche d’une troisième option tous les soirs pour épauler le duo Stephen Curry – Jimmy Butler.

– Des miettes pour les Français. Les matchs se suivent et se ressemblent pour les Français de New York. Guerschon Yabusele a joué trois minutes en deuxième quart temps qui ont coïncidé avec le moment où Golden State a pris le contrôle de la rencontre. Le staff des Knicks lui en a tenu rigueur et le capitaine de l’Equipe de France est resté scotché sur le banc jusqu’à la fin du match. Pacôme Dadiet et Mohammed Diawara ont eux seulement foulé le parquet une fois le match hors de portée, lors des deux dernières minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.