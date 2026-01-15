Le « pire match de la saison » pour les Knicks ?

Les Knicks se rendaient à Sacramento pour défier les Kings et tenter d’enchaîner un deuxième succès consécutif. Face à l’une des pires équipes de l’Ouest, New York était favori et, pourtant, rien ne s’est passé comme prévu.

Après seulement cinq minutes de jeu, la cheville de Jalen Brunson tourne et le meneur est contraint de quitter prématurément ses coéquipiers. Sans sa star, l’attaque de « Big Apple » est à la peine et les Knicks comptent déjà 15 points de retard après seulement 12 minutes de jeu…

« Nous n’avons pas su répondre », déplore Mike Brown. « Je dois tirer mon chapeau aux Kings, mais même avant que Jalen Brunson ne se blesse, nous ne suivions pas le plan de jeu. Je ne sais pas pourquoi, mais nous avons joué machinalement et lorsque vous faites ça dans cette Ligue, vous vous faites botter les fesses. »

Sur le terrain, les Knicks n’ont ainsi jamais su répondre aux assauts des Kings. Pour ses retrouvailles avec son ancienne équipe, Precious Achiuwa a mis 20 points et capté 14 rebonds. L’ailier fort n’est pas le seul à avoir profité des failles new-yorkaises puisque DeMar DeRozan a fini avec 27 unités.

Josh Hart embarrassé

Pire encore, les hommes de Mike Brown n’ont cessé de commettre des fautes et d’envoyer les joueurs de Sacramento sur la ligne des lancers-francs. Au total, l’équipe de Doug Christie a eu droit à 38 tentatives sur la ligne…

« Notre défense sur l’homme était inexistante puisque nous n’arrêtions pas de les envoyer tirer des lancers-francs », regrette Mike Brown. « Donc c’était une soirée compliquée, mais nous ne pouvons pas nous permettre de jouer comme nous l’avons fait aujourd’hui. C’est l’un des pires, si ce n’est le pire match de la saison. »

De l’autre côté du terrain, l’attaque de New York ne s’est jamais mise en route avec un 8/41 de loin. Par conséquent, les coéquipiers de Jalen Brunson se sont logiquement inclinés. Après la rencontre, Josh Hart a qualifié cette défaite « d’embarrassante » et a pointé du doigt les manquements défensifs de son équipe, lui y compris.

Le numéro 3 de New York a souligné qu’il avait laissé un panier ouvert à Precious Achiuwa dès le début de la partie. Même si l’ailier n’a pas réussi son tir, cette action traduit le manque d’intensité défensive des Knicks face à l’une des pires attaques de NBA cette saison.

Avec ce revers, New York essuie une sixième défaite en huit matchs avant de finir ce « road trip » à l’Ouest avec un déplacement à l’Oracle Arena pour y défier les Warriors.