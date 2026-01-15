Stats & Highlights | Douche froide pour les Knicks à Sacramento, thriller à Chicago

Retour perdant pour Mike Brown pour son premier passage à Sacramento depuis son renvoi. Les Kings (11v-30d) ont largement pris le dessus sur la formation de leur ancien coach, les Knicks (25v-15d), en s’imposant 112-101, après avoir compté jusqu’à 25 points d’avance.

DeMar DeRozan a inscrit 27 points pour se hisser à la 22e place au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire. Les hommes de Doug Christie enchaînent ainsi une troisième victoire de rang, mais restent 14e à l’Ouest.

Les New-Yorkais, qui ont beaucoup souffert en adresse (39%), à l’instar de Guerschon Yabusele rentré brièvement (1/5 aux tirs en 6 minutes) et qui ont surtout perdu Jalen Brunson après quelques minutes sur une blessure à la cheville sans contact, après un dribble devant Maxime Raynaud (10 points), restent 2e à l’Est.

Brice Sensabaugh intenable à Chicago !

Match beaucoup plus disputé à Chicago où les Bulls (19v-21d) ont remporté un thriller (128-126) face au Jazz (14v-26d), sur un layup décisif de Nikola Vucevic, auteur de 35 points, après 26 égalités et 17 changements de leader au score. Les hommes de Billy Donovan ont ainsi gâché la folle soirée de Brice Sensabaugh, qui a fini avec 43 points, dont 21 dans le seul premier quart-temps, du jamais vu pour un remplaçant.

Fin de match également haletante à la Nouvelle-Orléans, où les Pelicans (10v-33d) ont fini par se débarrasser des Nets (11v-27d) grâce aux actions décisives de Saddiq Bey et à la grosse sortie de Trey Murphy III (34 points), tandis que Zion Williamson a apporté 25 points. Michael Porter Jr. (20 points) a manqué un tir impossible à 3-points au buzzer pour égaliser.

Un mot enfin sur la victoire (101-115) attendue des Raptors (25v-17d) sur le parquet de l’équipe la moins bien classée à l’Est, les Pacers (9v-32d). Brandon Ingram y a marqué 30 points, dont deux paniers à 3-points clés dans le final, alors que Grady Dick a apporté un double-double en sortie de banc (21 points et 11 rebonds).

Indiana – Toronto : 101-115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND 101 TOR 115 PHI 107 CLE 133 CHI 128 UTH 126 NOR 116 BRO 113 DAL 109 DEN 118 SAC 112 NYK 101 LAC 119 WAS 105

Chicago – Utah : 128-126

New Orleans – Brooklyn : 116-113

Sacramento – New York : 112-101

