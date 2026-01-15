Matchs
Stats & Highlights | Douche froide pour les Knicks à Sacramento, thriller à Chicago

NBA – Les Kings ont pris le dessus sur les Knicks, qui ont rapidement perdu Jalen Brunson sur blessure. Les Bulls, eux, ont réussi à s’imposer sur le fil face au Jazz, malgré un match fou de Brice Sensabaugh.

KingsRetour perdant pour Mike Brown pour son premier passage à Sacramento depuis son renvoi. Les Kings (11v-30d) ont largement pris le dessus sur la formation de leur ancien coach, les Knicks (25v-15d), en s’imposant 112-101, après avoir compté jusqu’à 25 points d’avance.

DeMar DeRozan a inscrit 27 points pour se hisser à la 22e place au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire. Les hommes de Doug Christie enchaînent ainsi une troisième victoire de rang, mais restent 14e à l’Ouest.

Les New-Yorkais, qui ont beaucoup souffert en adresse (39%), à l’instar de Guerschon Yabusele rentré brièvement (1/5 aux tirs en 6 minutes) et qui ont surtout perdu Jalen Brunson après quelques minutes sur une blessure à la cheville sans contact, après un dribble devant Maxime Raynaud (10 points), restent 2e à l’Est.

Brice Sensabaugh intenable à Chicago !

Match beaucoup plus disputé à Chicago où les Bulls (19v-21d) ont remporté un thriller (128-126) face au Jazz (14v-26d), sur un layup décisif de Nikola Vucevic, auteur de 35 points, après 26 égalités et 17 changements de leader au score. Les hommes de Billy Donovan ont ainsi gâché la folle soirée de Brice Sensabaugh, qui a fini avec 43 points, dont 21 dans le seul premier quart-temps, du jamais vu pour un remplaçant.

Fin de match également haletante à la Nouvelle-Orléans, où les Pelicans (10v-33d) ont fini par se débarrasser des Nets (11v-27d) grâce aux actions décisives de Saddiq Bey et à la grosse sortie de Trey Murphy III (34 points), tandis que Zion Williamson a apporté 25 points. Michael Porter Jr. (20 points) a manqué un tir impossible à 3-points au buzzer pour égaliser.

Un mot enfin sur la victoire (101-115) attendue des Raptors (25v-17d) sur le parquet de l’équipe la moins bien classée à l’Est, les Pacers (9v-32d). Brandon Ingram y a marqué 30 points, dont deux paniers à 3-points clés dans le final, alors que Grady Dick a apporté un double-double en sortie de banc (21 points et 11 rebonds).

Indiana – Toronto : 101-115

Indiana Pacers / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Pascal Siakam 35 10/23 4/11 2/3 4 6 10 4 5 0 4 0 -4 26 22
Andrew Nembhard 31 4/10 0/3 6/6 1 1 2 6 2 0 0 1 -21 14 17
Johnny Furphy 26 3/6 2/4 2/8 1 9 10 2 2 0 0 2 6 10 15
Jay Huff 16 3/6 0/3 1/1 1 3 4 0 1 0 1 3 -10 7 10
Aaron Nesmith 31 1/12 0/8 4/4 3 2 5 2 2 1 4 1 -25 6 0
Quenton Jackson 19 3/8 3/5 5/6 0 5 5 2 0 1 0 0 12 14 16
Jarace Walker 18 4/10 3/5 0/0 1 0 1 2 3 0 0 0 -14 11 8
T.J. McConnell 21 4/8 0/1 0/0 1 1 2 6 2 2 0 0 8 8 14
Ben Sheppard 13 1/1 0/0 1/1 1 0 1 2 2 0 1 0 -9 3 5
Tony Bradley 20 0/0 0/0 2/2 1 3 4 0 0 0 0 0 3 2 6
Kam Jones 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Micah Potter 8 0/2 0/2 0/0 0 1 1 0 2 1 0 0 -16 0 0
Ethan Thompson 1 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Total 33/86 12/42 23/31 14 32 46 26 21 6 10 7 101
Toronto Raptors / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Brandon Ingram 36 12/23 3/6 3/4 0 7 7 4 3 1 1 0 0 30 29
Scottie Barnes 38 10/16 1/3 5/9 0 7 7 13 2 2 3 1 14 26 36
Collin Murray-Boyles 33 4/10 0/1 2/2 4 6 10 3 5 0 0 1 23 10 18
Jamal Shead 34 2/9 1/3 2/2 1 2 3 6 3 1 2 0 4 7 8
Jamison Battle 20 2/4 1/2 0/0 0 3 3 1 1 0 2 0 24 5 5
Gradey Dick 30 9/15 1/5 2/3 4 7 11 3 2 0 1 0 10 21 27
Ochai Agbaji 24 3/7 2/5 2/2 0 1 1 0 4 0 1 2 12 10 8
AJ Lawson 17 2/5 1/3 0/0 1 5 6 0 2 0 0 1 -18 5 9
Alijah Martin 7 0/0 0/0 1/2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0
Jonathan Mogbo 1 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Total 44/89 10/28 17/26 11 38 49 30 23 4 11 5 115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Chicago – Utah : 128-126

Chicago Bulls / 128 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Nikola Vucevic 31 14/22 2/6 5/6 4 3 7 5 1 0 1 2 0 35 39
Isaac Okoro 34 5/10 1/4 1/1 1 1 2 3 4 0 0 0 0 12 12
Matas Buzelis 19 3/7 1/4 0/0 1 1 2 2 2 0 0 0 0 7 7
Tre Jones 26 3/8 0/2 1/1 0 0 0 8 0 4 2 0 -11 7 12
Coby White 30 2/7 1/4 1/2 0 7 7 7 3 0 5 1 -11 6 10
Ayo Dosunmu 28 6/11 2/6 1/1 0 2 2 6 2 3 2 0 8 15 19
Patrick Williams 23 4/6 3/3 2/2 1 4 5 3 0 0 0 0 9 13 19
Jalen Smith 17 3/7 2/5 4/6 2 8 10 1 1 0 1 0 2 12 16
Dalen Terry 13 4/7 3/4 0/0 3 2 5 0 1 3 0 2 2 11 18
Kevin Huerter 19 3/7 2/5 2/2 1 2 3 1 5 0 2 0 11 10 8
Total 47/92 17/43 17/21 13 30 43 36 19 10 13 5 128
Utah Jazz / 126 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Keyonte George 34 8/17 0/5 9/10 0 3 3 7 2 1 2 0 2 25 24
Kyle Filipowski 31 9/15 1/3 0/0 2 5 7 4 5 3 1 0 -8 19 26
Airious Bailey 31 4/9 0/3 2/2 2 1 3 3 1 0 0 0 12 10 11
Isaiah Collier 22 3/6 0/0 2/2 0 0 0 4 4 1 4 0 -8 8 6
Cody Williams 31 3/6 0/1 0/2 1 6 7 2 2 0 0 2 -2 6 12
Brice Sensabaugh 34 15/22 5/10 8/8 2 3 5 2 2 2 2 0 -2 43 43
Kyle Anderson 17 3/4 0/0 1/1 1 4 5 3 3 0 0 0 6 7 14
Walter Clayton Jr. 21 1/6 1/5 2/2 0 4 4 5 1 2 3 0 3 5 8
Taylor Hendricks 19 1/1 1/1 0/0 0 2 2 0 0 0 1 0 -13 3 4
Total 47/86 8/28 24/27 8 28 36 30 20 9 13 2 126

New Orleans – Brooklyn : 116-113

New Orleans Pelicans / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Trey Murphy III 38 12/22 5/13 5/7 1 8 9 5 1 2 0 1 15 34 39
Zion Williamson 30 11/14 0/0 3/5 2 4 6 2 1 1 4 2 -17 25 27
Saddiq Bey 26 3/8 1/3 5/6 1 3 4 1 0 1 0 0 -6 12 12
Jeremiah Fears 30 3/13 1/4 0/0 2 5 7 4 1 0 0 0 8 7 8
Derik Queen 16 0/5 0/0 4/4 1 5 6 4 0 1 1 1 -14 4 10
Yves Missi 34 6/13 0/0 0/0 9 3 12 4 1 0 0 1 23 12 22
Karlo Matkovic 18 3/5 1/2 1/1 2 1 3 1 2 0 1 2 7 8 11
Jordan Poole 18 2/7 2/4 1/2 0 2 2 2 2 0 1 0 -2 7 4
Bryce McGowens 15 2/5 1/3 0/0 0 2 2 1 3 0 1 0 10 5 4
Jordan Hawkins 15 1/5 0/4 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 -9 2 0
Total 43/97 11/33 19/25 18 35 53 24 11 5 8 7 116
Brooklyn Nets / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Michael Porter Jr. 32 7/19 4/11 2/2 3 4 7 1 2 0 2 0 -2 20 14
Egor Demin 29 6/10 5/9 0/0 0 0 0 5 0 1 1 1 2 17 19
Drake Powell 24 6/10 2/5 2/3 0 5 5 2 0 0 0 0 5 16 18
Nicolas Claxton 29 5/10 0/0 0/1 2 4 6 0 4 0 2 2 2 10 10
Noah Clowney 31 3/7 0/3 0/0 1 6 7 6 3 0 1 1 -2 6 15
Cam Thomas 24 6/15 2/5 2/2 0 1 1 5 0 0 1 0 -8 16 12
Day'Ron Sharpe 19 7/9 0/0 1/2 3 6 9 0 1 0 0 0 -5 15 21
Nolan Traoré 19 2/8 1/5 0/0 0 1 1 1 3 0 2 0 -5 5 -1
Danny Wolf 16 2/5 1/3 0/0 1 4 5 1 6 2 0 1 1 5 11
Terance Mann 17 1/1 1/1 0/2 0 2 2 3 2 0 1 0 -3 3 5
Total 45/94 16/42 7/12 10 33 43 24 21 3 10 5 113

Sacramento – New York : 112-101

Sacramento Kings / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
DeMar DeRozan 41 7/16 1/3 12/13 0 6 6 5 2 1 1 0 11 27 28
Zach LaVine 36 8/14 5/9 4/4 0 5 5 1 4 0 3 0 16 25 22
Precious Achiuwa 39 7/14 2/4 4/7 6 8 14 2 1 2 2 2 16 20 28
Russell Westbrook 39 6/13 2/6 5/7 1 5 6 11 3 0 4 0 4 19 23
Maxime Raynaud 27 4/6 0/1 2/2 0 4 4 0 1 0 1 0 13 10 11
Malik Monk 19 2/7 0/2 5/5 1 2 3 3 5 0 2 1 -5 9 9
Dylan Cardwell 21 1/2 0/0 0/0 1 5 6 1 3 1 0 3 -2 2 12
Nique Clifford 13 0/1 0/1 0/0 0 4 4 0 2 0 2 0 2 0 1
Keon Ellis 5 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Total 35/74 10/27 32/38 9 39 48 23 21 4 15 6 112
New York Knicks / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Mikal Bridges 36 6/20 2/9 5/5 2 1 3 1 2 2 0 1 -11 19 12
OG Anunoby 27 5/13 0/6 5/8 1 2 3 4 4 0 1 2 -16 15 12
Karl-Anthony Towns 33 5/14 0/1 3/4 1 3 4 1 5 5 3 0 -8 13 10
Josh Hart 32 4/7 2/4 0/2 0 5 5 5 2 0 2 1 -13 10 14
Jalen Brunson 5 2/3 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -8 4 2
Jordan Clarkson 23 5/11 1/4 0/0 1 2 3 1 1 2 0 1 0 11 12
Miles McBride 28 4/14 2/8 0/0 1 5 6 6 4 0 1 0 -7 10 11
Mitchell Robinson 19 3/3 0/0 2/4 7 4 11 0 3 1 0 1 -3 8 19
Tyler Kolek 23 3/9 1/4 0/0 2 3 5 5 3 1 0 0 2 7 12
Ariel Hukporti 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2
Guerschon Yabusele 6 1/5 0/4 0/0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 1
Pacome Dadiet 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Mohamed Diawara 3 0/0 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 1 0 3 0 1
Total 39/100 8/41 15/23 16 29 45 23 24 11 9 6 101

Par Samuel Hauraix
