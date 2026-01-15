Jamal Murray, bourreau de malheureux Mavericks

Les Mavericks se sont inclinés à domicile face aux Nuggets, dans une rencontre marquée par les sorties sur blessure de Cooper Flagg et Daniel Gafford. C’est la cinquième victoire en six matches de Denver, pourtant privé de Nikola Jokic.

Privées de leurs pivots vedettes, les deux équipes entament la rencontre sur un rythme élevé, en ciblant agressivement la raquette. Avec Cooper Flagg près du cercle et Klay Thompson pour frapper de loin, Dallas prend les devants en début de match, mais Denver renverse la dynamique en milieu de premier quart-temps grâce à Aaron Gordon. Naji Marshall est dans tous les bons coups, mais Jamal Murray lui répond, et les Nuggets prennent les devants pour mener 29-23.

Le deuxième quart-temps est largement à l’avantage des Nuggets. Denver enchaîne les tirs primés tout en continuant à faire mal près du cercle, creusant l’écart jusqu’à +18 (51-33). Naji Marshall tente de maintenir les Mavericks dans le match par ses pénétrations et ses floaters, mais l’attaque de Dallas reste trop limitée. À six minutes de la mi-temps, le match bascule un peu plus lorsque Cooper Flagg se blesse à la cheville gauche en défense. Le rookie revient brièvement sur le parquet pour terminer la mi-temps, mais Dallas rentre aux vestiaires avec un lourd retard : 63-46.

Tentative avortée de comeback

À la reprise, l’annonce tombe : Cooper Flagg ne reviendra pas pour la seconde période. Quelques minutes plus tard, Daniel Gafford se tord également la cheville, avant de revenir rapidement en jeu. Denver profite de ces difficultés pour porter son avance au-delà des 20 points, donnant l’impression d’un match déjà plié.

Pourtant, les Mavericks réagissent avec orgueil et concluent le troisième quart-temps par un impressionnant run de 17-4, revenant à 88-78 avant les douze dernières minutes.

Porté par cette dynamique, Dallas poursuit sa remontée dans le quatrième quart-temps et revient à -5 après un tir à 3-points de Ryan Nembhard. Cette menace réveille immédiatement Denver : l’ancien de la maison, Tim Hardaway Jr, déclenche un run (13-2), ponctué par un tir primé de Jamal Murray. Dans une nouvelle tentative de comeback, les Mavericks parviennent encore à réduire l’écart à -6 à une minute de la fin. Mais Jamal Murray calme alors la salle avec un tir mi-distance, avant qu’Aaron Gordon n’assure la victoire aux lancers-francs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Dallas malheureux et maladroit. Les Mavericks paient un lourd tribut à une adresse extérieure catastrophique avec un affreux 5 sur 34 à 3-points, soit moins de 15%. Pire, ils ont perdu Cooper Flagg et Daniel Gafford. Les deux rejoignent Anthony Davis, Derek Lively II et bien sûr Kyrie Irving à l’infirmerie.

– Jeu rapide. Non seulement les Mavericks ont été dominés dans l’adresse, mais leurs tirs manqués ont aussi permis aux Nuggets de les punir sévèrement sur contre-attaque. Denver a terminé la rencontre avec 30 points en contre-attaque, contre seulement 10 points en transition pour Dallas. Les Nuggets n’ont même pas eu besoin de forcer leur jeu : les ratés des Mavericks ont fait tout le travail, alimentant des tirs à 3-points en transition, des lay-ups rapides et des runs qui ont brisé l’élan des locaux.

– Zéro. Il n’est pas blessé, mais D’Angelo Russell n’est même pas entré en jeu… C’est dire si le divorce est consommé avec Jason Kidd, et c’est d’autant plus terrible que l’ancien meneur des Lakers était la principale recrue des Mavericks à l’intersaison. Encore un coup signé Nico Harrison…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.