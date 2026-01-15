Alexandre Sarr expulsé, les Clippers enchaînent face aux Wizards

Pour tenter de se rapprocher un peu plus du Top 10 de l’Ouest, les Clippers recevaient des Wizards qui n’avaient remporté qu’un seul de leurs cinq derniers matchs. Si Khris Middleton inscrit les sept premiers points de Washington, Los Angeles ne se laisse pas distancer. Les hommes de Tyronn Lue passent un 12-0 au cours duquel Kobe Sanders décoche une flèche à longue distance pour donner l’avantage aux locaux.

Dans la foulée, les Clippers déroulent. James Harden (22 points, 5 rebonds, 8 passes) envoie Yanic Konan-Niederhauser (16 points, 7/7 au tir) au alley-oop. Le meneur enchaîne avec un panier primé suivi par un tir à longue distance de Nicolas Batum (9 points, 8 rebonds). Après douze minutes de jeu, Los Angeles mène 37-22.

Cet écart atteint même les vingt unités après deux lancers francs de Brook Lopez. L’ancien des Bucks est précieux sur cette première période puisque le pivot a contré Alexandre Sarr (4 points, 2 contres) en début de match avant d’alterner entre un panier dans la raquette et un tir lointain. L’intérieur français de Washington est d’ailleurs sanctionné, dans ce deuxième quart-temps, d’une faute sur Brook Lopez. Frustré, il fait rebondir le ballon au sol et celui-ci s’envole. Ce geste est sanctionné d’une faute technique, la deuxième de la soirée pour le sophomore, synonyme d’exclusion.

Le réveil des Wizards assommé par Kawhi Leonard

Les Wizards rejoignent les vestiaires avec 19 points de retard (70-51), mais les hommes de Brian Keefe se réveillent après la pause. Dès le début de la deuxième mi-temps, ils passent un 7-0, ce qui contraint Tyronn Lue à prendre un temps-mort. Si Kawhi Leonard (33 points, 4 passes, 4 interceptions) réussit un panier à 3-points pour tenter de contenir l’incendie, les Wizards passent un 11-0 quelques minutes plus tard pour revenir à huit points (79-71).

Après six minutes sans inscrire le moindre point dans le jeu, Jordan Miller efface Kyshawn George (23 points, 5 rebonds, 4 passes) pour s’offrir un panier dans la raquette, mais l’ailier des Wizards répond avec un tir lointain et Washington recolle à deux points (83-81). Toutefois, les visiteurs n’arrivent pas à repasser devant parce que le rookie Yanic Konan-Niederhauser enchaîne les paniers tandis que Nicolas Batum réussit un nouveau tir de loin pour redonner de l’air à son équipe (96-88).

Si le troisième quart-temps a été compliqué pour Los Angeles, le quatrième est plus facile grâce à Kawhi Leonard. Le double champion NBA prend les choses en main et enchaîne huit points de suite pour assommer les Wizards (107-93). Les coéquipiers de Bilal Coulibaly ne se relèvent pas et s’inclinent 119 à 105.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un effort collectif pour les Clippers. Sans John Collins, Ivica Zubac ou encore Derrick Jones Jr., les Clippers avaient bien débuté la partie en comptant jusqu’à 24 points d’avance sauf que les Wizards ont répondu en deuxième mi-temps. Cependant, Washington n’a jamais réussi ni à égaliser, ni à repasser devant à cause du duo Yanic Konan-Niederhauser – Jordan Miller. Le premier a réalisé un match parfait avec 16 points à 7/7 au tir tandis que le second a permis aux Clippers de se relancer alors qu’ils venaient de traverser une séquence de six minutes sans réussir le moindre tir. Ce duo connaît un bon passage dans le troisième acte où ils enchaînent dix points de suite pour empêcher Washington de reprendre le contrôle du match.

– Alexandre Sarr expulsé, Bilal Coulibaly blessé. Washington compte deux Français dans son effectif, mais tous les deux ont été peu vus lors de ce match. Après dix minutes de jeu, Bilal Coulibaly quitte ses coéquipiers à cause de douleurs aux lombaires et ne rejouera pas de la partie. De son côté, Alexandre Sarr a été sanctionné de deux fautes techniques. La première est survenue après seulement quatre minutes de jeu, lorsque le pivot demande une faute après un panier réussi face à Brook Lopez. La seconde survient dans le deuxième quart-temps, toujours lors d’un duel avec Brook Lopez. Alors que le Français mord sur une feinte du champion 2021, il est sanctionné d’une nouvelle faute et pour exprimer sa frustration, il envoie le ballon au sol, mais le rebond sur plusieurs mètres de hauteur ne plaît pas aux arbitres. Alexandre Sarr est alors sanctionné d’une deuxième faute technique, synonyme d’exclusion.

– Les Clippers plus proches que jamais du “play-in”. Ce succès porté par un Kawhi Leonard, auteur de 33 points, dont 14 dans le dernier quart-temps, permet aux Clippers d’enchaîner un 11e succès en 13 matchs, mais aussi de mettre la pression sur les Grizzlies, 10e, qui joueront ce jeudi à Berlin face au Magic. En cas de revers contre Orlando, Memphis et Los Angeles auront le même bilan de 17 victoires et 23 défaites.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.