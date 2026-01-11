Jimmy Butler, le 6e homme virtuel des Warriors

Même si le Top 6 est encore loin, les Warriors vont mieux avec 8 victoires en 11 matches, et un calendrier très favorable avec six matches de suite à domicile. Au coeur de cette bonne période, il y a plusieurs choix forts de Steve Kerr, comme celui de se passer de Jonathan Kuminga, mais aussi de donner les clés de la “second unit” à Jimmy Butler.

« Jimmy est très fier quand son groupe gagne ses minutes », expliqué Stephen Curry. « Il en parle tout le temps. Butler élève le niveau de ce groupe » Plus cette “second unit” est efficace, plus Steve Kerr doit la laisser sur le terrain, avec des éléments comme De’Anthony Melton, Brandin Podziemski, Will Richard et Al Horford.

Davantage d’isolations

C’est notamment ce quintet qui a fait la différence face aux Kings et c’est celui qui affiche le meilleur différentiel depuis 11 rencontres. Le San Francisco Chronicle rapporte aussi que les cinq combinaisons les plus utilisées avec Butler sans Curry (avec notamment Moses Moody, Pat Spencer, Quinten Post et Trayce Jackson-Davis) ont remporté 56 minutes sur le score total de 141-113, en adoptant un style offensif davantage adapté à leurs points forts.

Là où les cinq composés autour de Stephen Curry privilégient le mouvement sans ballon et les actions à deux avec Draymond Green, Jimmy Butler attaque davantage en isolation et en pick-and-roll avec un espacement maximal.

« La façon dont il contrôle le jeu est de tout premier plan », rapportait cette semaine De’Anthony Melton, autre élément clé de la bonne passe des Warriors. « J’essaie de voir quand couper, comment me placer, quand bouger, les zones où il aime recevoir le ballon. Parfois, il y a des matchups ou des actions qu’il ne veut pas. Il peut presque toujours soit marquer, soit provoquer une faute. Et parfois, il faut simplement ne pas le gêner et lui offrir une solution quand deux défenseurs se referment. »

Lorsqu’il souffle, Stephen Curry est témoin de ce changement : « On sait comment s’organiser quand Jimmy a le ballon à différents endroits du terrain, avec le bon spacing. Et on a confiance : s’il attaque, s’il donne la balle, quoi qu’il fasse, il faut être prêt à tirer, à renverser le jeu, à faire circuler le ballon. Ça aide énormément quand on sait exactement quoi faire. »

Trop effacé aux côtés de Stephen Curry ?

Autre élément moteur de ce choix, le fait que Jimmy Butler retrouve son statut de première option en attaque. Aux côtés de Stephen Curry, il est un Lieutenant. Avec les remplaçants, il redevient le patron de l’attaque.

« Il prend totalement le contrôle du match. Quand il joue avec Steph, il peut parfois s’effacer, ce qui est compréhensible. Mais il est à son meilleur quand il agresse » insiste Steve Kerr.

Les Warriors ont peut-être trouvé la bonne formule avec ce Jimmy Butler qui évolue virtuellement comme un 6e homme, et ça oblige du même coup le groupe a changé son style de jeu.

« C’est un changement de style radical, mais c’est toujours un basket magnifique quand il organise tout », conclut Stephen Curry. « Il attaque le cercle, ressort le ballon pour les shooteurs, met des tirs importants. Il met une pression énorme sur la défense, même quand il ne tire pas lui-même. »