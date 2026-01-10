Les Warriors surclassent les Kings en dix minutes

Les Warriors démarrent ce derby de la Californie du Nord sur les chapeaux de roue. Ainsi, 11 points de Stephen Curry (27 points, 10 passes) leur donnent rapidement neuf points d’avance (21-12). Les Kings ne sont pas aussi adroits mais, à l’image de Maxime Raynaud (8 points, 7 rebonds), ils dominent le rebond offensif. Ils prennent sept tirs de plus que Golden State en premier quart-temps, et Zach LaVine (15 points) les garde en embuscade (34-29).

Le trio DeMar DeRozan – Malik Monk – Dennis Schröder (15 points) confirme le bon passage de Sacramento. Ils entament la deuxième période sur un 12-4 pour prendre l’avantage (41-38). Jusqu’ici permissive, la défense de Golden State entre enfin dans son match. Elle limite les Kings à neuf points lors des quatre minutes suivantes, tandis que Jimmy Butler (15 points, 6 passes, 6 rebonds), Al Horford (9 points, 5 rebonds) et Gary Payton II (12 points, 8 rebonds) redonnent l’avantage aux Warriors avant la pause (63-59).

De’Anthony Melton et Al Horford font la différence

La deuxième mi-temps commence sur un faux rythme. Les efforts défensifs sont toujours invisibles et les deux équipes scorent à foison. DeMar DeRozan (24 points) marque sept points en quatre minutes, Curry et Butler l’imitent, et personne n’arrive à prendre le contrôle des opérations (75-74). Deux tirs primés de Stephen Curry semblent décanter la situation, mais les Warriors enchaînent deux balles perdues qui réduisent les efforts du Chef à néant.

Six points de suite de Dennis Schröder mettent les deux équipes dos à dos, mais De’Anthony Melton (19 points) permet à Golden State de finir le quart-temps sur un 13-0 pour enfin prendre le large (97-84) !

Les Dubs ne font alors pas de quartier face à leurs voisins. Un tir à 3-points de Draymond Green (11 points, 8 passes, 6 rebonds), sur la dixième passe décisive de Stephen Curry, fait passer l’écart au-dessus des vingt unités après les premières minutes du dernier quart-temps (115-90). Les Kings enchaînent une septième défaite de suite, tandis que les Warriors sont à 2/2 à domicile avant d’enchaîner les six prochains matchs sur leur parquet.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les trois minutes qui ont changé le match. Les deux équipes à égalité à 84 partout avec trois minutes à jouer en troisième quart temps et avec Stephen Curry prenant la direction du banc pour souffler, les Warriors espéraient tenir le choc sans leur star. Ils ont fait beaucoup mieux. Comme lors du dernier match, c’est De’Anthony Melton qui va forcer l’issue. Agressif, il enchaine un lay-up, deux lancers et un tir avec la planche. Dans la foulée, la défense de Golden State hausse le ton et les hommes de Steve Kerr capitalisent enfin. Ils pilonnent les Kings dans la raquette et un 3-points de Melton vient terminer un 13-0 qui les a mis sur le chemin de la victoire.

– Stephen Curry, Draymond Green et Jimmy Butler, les trois maestros. Face à la défense passoire de Sacramento, le « Big Three » des Warriors s’est régalé. La pression mise par Stephen Curry sur les Kings a ouvert de nombreux espaces et les trois joueurs se sont fait un malin plaisir à disséquer leurs adversaires. À eux trois, ils ont distribué 24 des 39 passes décisives de leur équipe. Cet altruisme a permis à tout le collectif de Golden State de briller, avec cinq autre joueurs à neuf points ou plus.

– Maxime Raynaud solide puis discret. Pour sa 16e titularisation de suite, le Français a commencé fort marquant 6 points et prenant 4 rebonds en premier quart-temps. Il a notamment été agressif au rebond offensif pour garder son équipe au contact. Le reste de son match sera plus discret. Les Warriors ont réglé leur problème au rebond et Raynaud n’a eu guère d’occasion de briller en attaque. Il a terminé le match avec 8 points à 4/6 aux tirs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.