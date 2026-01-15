Jonathan Kuminga demande son transfert aux Warriors

Le dossier Jonathan Kuminga va peut-être (enfin) accélérer puisque ESPN révèle que le joueur a demandé à quitter la franchise. Après une saga aux multiples épisodes l’été dernier, l’ailier-fort des Warriors était finalement resté dans la Baie, faute d’équipe prête à lui offrir le contrat qu’il espérait. La situation pourrait toutefois évoluer prochainement, puisqu’il est possible pour Golden State de l’échanger à partir de ce jeudi 15 janvier. Jonathan Kuminga fait partie des joueurs qui sont éligibles à un transfert après avoir signé un nouveau contrat ou une « qualifying offer » durant la dernière intersaison.

Le joueur de 23 ans semble donc promis à un départ après une nouvelle saison riche en frustration. Titulaire lors des 12 premiers matchs de la saison régulière, Jonathan Kuminga a depuis disparu de la rotation de Steve Kerr, qui ne l’a pas aligné lors des 13 derniers matchs des Warriors.

« Je vais simplement dire que c’est une situation difficile » a admis l’entraîneur de Golden State à la radio 95.7 The Game mercredi. « Tout le monde le sait. Nous devons contrôler ce que nous pouvons contrôler et essayer de faire avancer le navire. Ce n’est pas une situation facile. Elle n’est pas facile à évoquer pour être franc. J’essaie de protéger tout le monde dans cette organisation. Et personne n’est gagnant actuellement dans cette situation, et c’est malheureux. Mais c’est ainsi. »

Une valeur en baisse ?

Les rumeurs autour de Jonathan Kuminga ne sont pas des plus brûlantes dernièrement, et seuls les Kings semblent toujours vraiment enclins à se porter acquéreurs. « J’ai entendu quelques équipes qui disent l’apprécier, mais la réalité de la situation est que l’équipe qui a joint les actes à leur intérêt, ce sont les Sacramento Kings » a assuré l’insider Michael Scotto de HoopsHype dans le podcast No Dunks. Mais la valeur de Jonathan Kuminga n’a pas augmenté, bien au contraire ces derniers mois. « Durant l’été, ils étaient enclins, de ce que j’avais entendu, à offrir un premier tour de Draft sans protection. Cela ne semble pas être sur la table pour le moment. Nous verrons si cela change ces prochaines semaines, mais cela semble improbable vu la situation. »

Actuellement à la 14e place de la Conférence Ouest, les Kings restent sur trois victoires de prestige contre les Rockets, les Lakers et les Knicks. Mais ils pourraient être un des principaux animateurs d’ici à la « trade deadline », avec Zach LaVine, Malik Monk, voire DeMar DeRozan comme possibles partants. Jonathan Kuminga est lui encore sous contrat l’an prochain, via une » team option ».

Outre Jonathan Kuminga, Santi Aldama, Josh Giddey, Quentin Grimes, Isaiah Jackson, Tre Mann, Sam Merrill, Davion Mitchell, Paul Reed, Naz Reid et Ryan Rollins sont eux aussi éligibles à un transfert à partir de ce jeudi. Même si aucun ne figure actuellement parmi les pistes les plus brûlantes pour un « trade ».

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 70 16:56 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GS 67 20:48 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GS 74 26:20 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GS 47 24:20 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 GS 18 24:47 43.1 32.0 74.1 1.6 4.6 6.2 2.6 1.7 0.3 2.4 0.3 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.